Anne Wünsche wollte ursprünglich nach Barcelona auswandern

Anne Wünsche (34) zieht die Reißleine: Die Influencerin verlässt 2026 Deutschland und startet in Zürich neu – ein Schritt, den sie schon länger in sich trug, aber ursprünglich ganz anders geplant hatte. In einer Mitteilung, die Promiflash vorliegt, erzählt Anne, dass sie den Entschluss "Jetzt oder nie" bereits Anfang 2025 gefasst habe, damals noch an der Seite ihres Ex-Partners. Gemeinsam wollten sie nach Barcelona auswandern, doch nach der Trennung im August 2025 blieb die Entscheidung, alles zu verändern. "Ich musste sie jetzt treffen – ich will nicht länger warten", erklärt die dreifache Mama.

Der Traum vom mediterranen Neustart war damit nicht vom Tisch, aber er wich einer Lösung, die besser zu ihrem Alltag passt. Anne beschreibt, dass sie den Auslandswunsch als Antrieb für ihren Job sieht und verrät, dass dieses Verlangen nicht erst seit gestern in ihr schlummert. "Der Wunsch auszuwandern begleitet mich also schon sehr lange. Er ist mein großer Lebenstraum und genau das, was mich antreibt, beruflich so viel Energie zu investieren", betont sie.

Bei ihrer Wahl für Zürich zeigt sich die Influencerin ungewöhnlich pragmatisch. Sie macht deutlich, dass es nicht nur um persönliche Träume gehe, sondern auch um ihre Familie. "Mallorca ist und bleibt mein großer Lebenstraum", stellt Anne klar, aber die langen Flugzeiten zwischen Mallorca und Berlin hätten sie abgeschreckt. "Da ich meinen Kindern ihren Vater nicht nehmen möchte, müsste ich mindestens jede zweite Woche nach Berlin fliegen", erklärt die dreifache Mutter. Auf Dauer sei das einfach zu belastend für die ganze Familie.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Februar 2025

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit Tochter Miley und Sohn Sávio, 2023

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin