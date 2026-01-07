"Unsicher": Anne Wünsche fühlt sich in Deutschland unwohl

Anne Wünsche (34) zieht die Reißleine: Die Influencerin will Deutschland noch im Jahr 2026 verlassen und in Zürich neu anfangen. Das Ziel ist gesetzt, der Plan steht – und die Begründung liefert Anne selbst. In einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, beschreibt sie das Gefühl, das sie antreibt. "Nein, einen konkreten Vorfall gab es nicht. Es ist vielmehr ein Gefühl, das mich schon seit längerer Zeit begleitet. Ich fühle mich in Deutschland zunehmend unsicher und auch nicht mehr wirklich wohl", heißt es in dem Schreiben. Dieses Unbehagen sei real genug, um Konsequenzen zu ziehen. Der Neustart in der Schweiz soll ihr und ihrer Familie das geben, was ihr hierzulande zuletzt fehlte.

Schon im Oktober hatte Anne über ihre Sorgen gesprochen. Vor allem die Angst vor zunehmender Unsicherheit und sogar einem möglichen Krieg in Europa bewegte sie. "Ich habe drei Kinder und natürlich möchte ich, dass sie in Sicherheit aufwachsen", erklärte die frühere Seriendarstellerin in einer offiziellen Mitteilung von BestFans. Berichte über Drohnen und gesellschaftliche Spannungen hätten sie stark beschäftigt. Deshalb hatte sie bereits damals über eine Auswanderung nachgedacht und auch Ziele wie Dubai oder Mallorca ins Auge gefasst.

Bis vor wenigen Monaten hatte Anne tatsächlich noch andere Favoriten, wenn es um einen Neuanfang im Ausland ging. Besonders Dubai hatte es der Influencerin angetan. "Dubai ist der Wahnsinn und jedes Mal, wenn ich dort bin, macht es was mit mir", schwärmte sie damals in einer Instagram-Fragerunde. Ein dauerhaftes Leben in der Wüstenstadt konnte sie sich aber nicht vorstellen. Der Sommer sei ihr dort viel zu heiß, betonte Anne. Mehr als ein bis zwei Jahre am Stück wären für sie und ihre Familie undenkbar gewesen. Schon 2023 schwirrte ihr außerdem der Gedanke im Kopf, nach Mallorca zu ziehen.

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, OnlyFans-Model

anne_wuensche Influencerin Anne Wünsche mit ihren Töchtern und Hunden

Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Erotikmodel