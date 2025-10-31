Royals
Stars
Filme & Serien
Lifestyle
Familie & Liebe
Promiflash Exklusiv
Promiflash Logo
Stars
Deutsche Stars
Filip Pavlovic
"Darf noch nichts sagen": Filip Pavlovic bricht Schweigen

"Darf noch nichts sagen": Filip Pavlovic bricht Schweigen

- Shannon Lang
Lesezeit: 2 min

Filip Pavlovic (31) meldet sich mit deutlichen Worten bei seinen Followern und kündigt eine Aussprache an – allerdings noch nicht heute. In seiner Instagram-Story erklärt der Reality-TV-Star, warum er sich zuletzt zurückgehalten hat, und stellt klar: "Keine Sorge, meine Ruhe hat nichts mit Schweigen zu tun, sondern mit Timing. Ich darf aktuell einfach noch nichts sagen, aber sobald die Zeit kommt, wird es spannend. Versprochen."

Was genau der Realitystar meint, bleibt unklar. Auch die Frage, auf wen oder was er mit seinen Aussagen abzielt, bleibt unbeantwortet. Stattdessen stichelt er weiter: "Es gibt Menschen, die scheinen mit meinem Leben deutlich beschäftigter zu sein als mit ihrem eigenen." Dazu warnt er: "Manche vergessen, dass jedes Echo Spuren trägt, besonders, wenn man zu laut war."

Filip hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Online-Community aufgebaut, die ihn auch abseits der TV-Studios begleitet. In seinen Posts zeigt sich der Hamburger gerne sportlich, nahbar und mit einem Augenzwinkern, wenn es um Alltagsmomente geht. Aktuell ist er bei Love Island VIP zu sehen. In dem Format bandelte er erst mit Tatum Koch (27) an, doch sattelte schließlich auf Joena Steilen um. Ob er mit seinen Aussagen Tatum meint, bleibt abzuwarten – sie hatte sich in Promiflash-Interviews kritisch über Filips Verhalten geäußert.

Filip Pavlovic, 29. September 2025
Imago
Filip Pavlovic, 29. September 2025
Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025
RTLZWEI
Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025
Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin
RTL ZWEI
Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin
Wie groß schätzt ihr den Zündstoff seiner angekündigten Aussprache ein?
In diesem Artikel