"Darf noch nichts sagen": Filip Pavlovic bricht Schweigen

Filip Pavlovic (31) meldet sich mit deutlichen Worten bei seinen Followern und kündigt eine Aussprache an – allerdings noch nicht heute. In seiner Instagram-Story erklärt der Reality-TV-Star, warum er sich zuletzt zurückgehalten hat, und stellt klar: "Keine Sorge, meine Ruhe hat nichts mit Schweigen zu tun, sondern mit Timing. Ich darf aktuell einfach noch nichts sagen, aber sobald die Zeit kommt, wird es spannend. Versprochen."

Was genau der Realitystar meint, bleibt unklar. Auch die Frage, auf wen oder was er mit seinen Aussagen abzielt, bleibt unbeantwortet. Stattdessen stichelt er weiter: "Es gibt Menschen, die scheinen mit meinem Leben deutlich beschäftigter zu sein als mit ihrem eigenen." Dazu warnt er: "Manche vergessen, dass jedes Echo Spuren trägt, besonders, wenn man zu laut war."

Filip hat sich in den vergangenen Jahren eine treue Online-Community aufgebaut, die ihn auch abseits der TV-Studios begleitet. In seinen Posts zeigt sich der Hamburger gerne sportlich, nahbar und mit einem Augenzwinkern, wenn es um Alltagsmomente geht. Aktuell ist er bei Love Island VIP zu sehen. In dem Format bandelte er erst mit Tatum Koch (27) an, doch sattelte schließlich auf Joena Steilen um. Ob er mit seinen Aussagen Tatum meint, bleibt abzuwarten – sie hatte sich in Promiflash-Interviews kritisch über Filips Verhalten geäußert.

Imago Filip Pavlovic, 29. September 2025

RTLZWEI Filip Pavlovic, "Love Island VIP"-Kandidat 2025

RTL ZWEI Tatum Koch, "Love Island VIP"-Kandidatin