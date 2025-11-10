Nicht wie Joena? So sieht Filip Pavlovics Traumfrau aus

Filip Pavlovic (31) sucht aktuell bei Love Island VIP die große Liebe. Vorab verriet er im Gespräch mit Promiflash, worauf es ihm bei der perfekten Frau an seiner Seite ankommt. Dabei beschrieb der Realitystar sehr konkret, welcher Typ Frau ihn anspricht. "Klein, brünett, kleine Füße. Eigentlich wie Jennifer Iglesias vom Typ her", sagte er und verwies dabei auf seine "Love Island VIP"-Kollegin.

Im Promiflash-Interview geht Filip noch einen Schritt weiter und gibt preis, dass er bei der Kandidatinnen-Auswahl durchaus Hoffnungen hegte. "Eigentlich habe ich mir auch eine Jenny reingewünscht, aber ob es dann was geworden ist oder nicht, wird man dann sehen", erklärt er. Jennifer war zwar auch Teil des "Love Island VIP"-Casts, doch Funken flogen bei den beiden nicht.

Dafür hatte Filip zunächst Interesse an Tatum Koch (27) und verbrachte – laut Tatum – eine intime Nacht mit ihr. Der ehemalige Dschungelkönig streitet dies jedoch vehement ab. Nachdem Joena Steilen in die Villa einzog, verlagerte sich Filips Interesse. In Folge 20 der Datingshow machte er den Sack sogar zu – Filip und Joena sind offiziell ein Paar. Wie sie wohl auf Filips Aussagen reagiert?

Collage: IMAGO / Future Image, RTLZWEI Collage: Joena Steilen und Filip Pavlovic

RTLZWEI Jennifer Iglesias, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTL ZWEI Filip Pavlović bei "Love Island VIP" Staffel 2, 2025