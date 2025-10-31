"Prominent verwandt": Diese Duos wünschen sich die Fans

RTL baut sein Reality-Universum aus und bringt mit "Prominent verwandt" einen vielversprechenden Ableger von Prominent getrennt an den Start. Die neue Show stellt Familien-Duos in den Mittelpunkt und sorgt schon vor der Ausstrahlung für Gesprächsstoff. Unter einem Instagram-Post zum Format überschlagen sich die Kommentare: Fans wünschen sich Jimi Blue Ochsenknecht (33) mit Mutter Natascha (61), sehen Leyla Heiter (29) gern an der Seite ihrer Mama und nennen Influencer Twenty4tim (25) entweder mit Stiefvater Sven oder mit Mutter Christina. Ebenfalls hoch im Kurs: Calvin (33) und Marvin Kleinen als Brüder-Gespann. Fest steht bisher ein erstes Team: Thorsten Legat tritt gemeinsam mit Sohn Nico (27) an.

Ein weiteres Wunschgespann aus den Reihen der Fans ist der ehemalige Love Island-Teilnehmer Maurice Dziwak (27), der mit einem seiner beiden Elternteile – genannt Mapsel und Papsel – in der Sendung auftreten könnte. Auch Jennifer Frankhauser (33) und ihre Mutter Iris Katzenberger (58) stehen hoch im Kurs, während sich andere Zuschauer Gigi Birofio (26) in Begleitung seines Onkels wünschen, mit dem er bereits im Format #CoupleChallenge zusammenarbeiten musste.

Die neue Show verspricht schon im Vorfeld Nervenkitzel und große Emotionen – vor allem für Thorsten und Nico. Der Ex-Fußballprofi und sein Sohn wurden vom Sender bewusst als Beispiel für eine turbulente Vater-Sohn-Beziehung ins Rampenlicht gerückt. Es bleibt abzuwarten, ob die beiden ihre Differenzen in den Griff bekommen und für die Herausforderungen der Show wirklich als Team zusammenhalten können. Was genau erwartet die Zuschauer? "'Prominent verwandt' ist das Spin-off nach dem Erfolg von ‚Prominent getrennt‘. Statt Ex-Paaren stellen sich hier Familienmitglieder ihren offenen Baustellen – und harten Challenges", erklärte ein Sprecher gegenüber Bild.

Instagram / calvinkleinen Calvin und Marvin Kleinen, April 2022

Getty Images Natascha Ochsenknecht und Jimi Blue, 2017

Instagram / nico.legat Nico und Thorsten Legat, Sohn und Vater