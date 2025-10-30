Enthüllt: Das lief wirklich bei Filip Pavlovic und Dijana

In Folge 17 der Datingshow Love Island VIP kam endlich ans Licht, was wirklich zwischen Filip Pavlovic (31) und Dijana Cvijetic (31) gelaufen ist. Vor laufenden Kameras sorgte der ehemalige Reality Queens-Moderator zunächst für einen kurzen Schockmoment bei seinem Couple Joena Steilen: "Wir sind frisch getrennt gewesen, sie und ich", erklärte er ihr in der Villa und löste damit ordentlich Herzklopfen aus. Direkt danach löste der Realitystar die Situation jedoch auf. "Spaß", sagte der 31-Jährige lachend und betonte, er habe "keine Probleme mehr" mit seiner Vergangenheit.

Mehr Details zur gemeinsamen Vorgeschichte folgten wenig später in der Sendung. Filip und Dijana hatten sich vor fünf Jahren im Format "Like Me - I'm Famous" kennengelernt und anschließend gedatet. "Ich bin zu ihr in die Schweiz gefahren und dann ist sie wieder zu ihrem Ex zurückgegangen", erklärte der Dschungelcamp-Gewinner. Im Gespräch mit Dijana betonte er dann, dass er Joena "echt gut" findet, und entschied sich klar für sie. Das ließ seine Ex jedoch nicht unkommentiert: "Wenn ich dich will, dann nehm ich dich", sagte sie in der Folge selbstbewusst. Filip blieb jedoch bei seinem Kurs. Er versicherte Joena, dass sie die Eine für ihn sei.

Der Ex, zu dem Dijana damals zurückgekehrt ist, dürfte übrigens Realitystar Marcellino Kremers gewesen sein. Die beiden galten lange als Traumpaar in der TV-Welt. Doch schon vor drei Jahren war Schluss: Nach monatelanger Funkstille brach die "Love Island VIP"-Kandidatin damals ihr Schweigen auf Instagram. "Lange habe ich versucht, meinen Schmerz zu verstecken, obwohl 90 Prozent von euch alles gesehen und gespürt haben. Das ist das Schwierigste, was ich gerade schreibe, aber ihr wusstet es schon", erklärte die Influencerin offen. Sie habe so viele Nachrichten wegen Marcellinos Kontakt zu einer anderen Frau bekommen, dass sie die Trennung nicht länger geheim halten konnte.

Collage: RTL ZWEI, RTL ZWEI Filip Pavlovic und Dijana Cvijetic, Collage

RTL ZWEI Dijana Cvijetic und Filip Pavlovic bei "Love Island VIP" 2025.

Promiflash Dijana und Marcellino 2020