Nach großem Kino-Erfolg: "Final Destination 7" ist bestätigt

Der Tod ist offenbar noch nicht fertig! Im Frühjahr begeisterte der sechste Teil des Horror-Franchise "Final Destination" die Fans im Kino. Deshalb fackelten die Macher nicht lange und bestätigen jetzt, dass sich ein siebter Teil bereits in der Vorproduktion befindet. Das gab die Produktionsfirma Warner Bros. laut The Hollywood Reporter bekannt. Worum es in dem neuen Film gehen wird, ist noch nicht bekannt. Aber vermutlich wird das Konzept das gleiche sein wie schon zuvor: Die Protagonisten entgehen einer Katastrophe oder einem Unfall, bei dem sie eigentlich hätten sterben sollen. Weil der Tod sich betrogen fühlt, jagt er den Charakteren nun hinterher – und das auf die brutalste Weise.

Aus dem Nichts kommt die Fortsetzung nicht, denn Teil sechs mit dem Titel "Bloodlines" wurde ein überraschender Kino-Erfolg. Mit weltweiten Einnahmen von etwa 245 Millionen Euro gilt der Teil als der bisher erfolgreichste der ganzen Reihe. Bisher hielt Teil vier diesen Rekord mit einem Umsatz von rund 34 Millionen Euro. Rund 14 Jahre mussten die Fans auf eine Fortsetzung warten – nachdem der neue Film bereits angekündigt ist, könnte die Wartezeit diesmal kürzer sein, sofern nichts dazwischenkommt. Das Drehbuch und somit die Story werden aber offiziell wieder von Lori Evans Taylor und Guy Busick verfasst. Sie schrieben auch schon das Script für "Bloodlines".

Dank des Erfolges von Teil sechs ist die gesamte "Final Destination"-Reihe nun nicht mehr weit von der Milliardenmarke entfernt: Aktuell sollen alle Filme zusammengefasst bei 844 Millionen Euro stehen. Ins Leben gerufen wurde das Universum im Jahr 2000 von Regisseur James Wong. Bis heute sind viele der Unfallszenen unter eingefleischten Fans Kult – so beispielsweise der Flugzeugabsturz aus dem ersten Teil, die entgleisende Achterbahn aus Teil drei oder die von einem Lkw herabstürzenden Baumstämme auf der Autobahn im zweiten Teil. Zudem sind die Filme bekannt für ein bestimmtes Stilmittel, das in fast jedem umgesetzt wurde: Der herannahende Tod wird von speziellen Liedern, den "Songs of Death", angekündigt: Im ersten Streifen ist es "Rocky Mountain High" von Country-Ikone John Denver, im zweiten "Highway to Hell" von AC/DC.

IMAGO / Landmark Media Szene aus "Final Destination: Bloodlines", 2025

LMK/ActionPress "Final Destination: Bloodlines" Filmplakat

IMAGO / Landmark Media Szene aus "Final Destination: Bloodlines", 2025

