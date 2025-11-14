Für Show: Helene Fischer plant "intensives Sportprogramm"

Helene Fischer (41) meldet sich nach ihrer Babypause mit großen Plänen zurück. Die Schlager-Ikone verkündete bei einer Pressekonferenz, dass sie im Sommer 2026 mit ihrer neuen "360° Stadion Tour" die Bühnen zurückerobern will. Trotz eines schweren Unfalls während einer Akrobatiknummer im Jahr 2023, bei der sie sich eine Platzwunde zuzog, will die Sängerin nicht auf waghalsige Showeinlagen verzichten. Um topfit für die körperlich anspruchsvollen Performances zu sein, kündigte Helene laut t-online an: "Ich werde mich in ein intensives Sportprogramm stürzen."

Der Unfall während ihrer letzten Tour hatte die geplante Show abrupt beendet und brachte Helene dazu, ihrer Familie zu versprechen, künftig vorsichtiger zu sein. Doch ganz kann sie offenbar nicht auf spektakuläre Akrobatik verzichten. Details zur Umsetzung ihrer Bühnenshows ließ sie weitgehend offen. Ihr langjähriger Partner Thomas Seitel, der selbst Akrobat ist und in der Vergangenheit mit ihr auftrat, wurde diesmal nicht ausdrücklich erwähnt. Dafür kündigte die Sängerin an, die Bühne mit einer großen Tanzcrew zu teilen und schloss spontane Auftritte von Gaststars bei ausgewählten Konzerten nicht aus.

Privat kann Helene derzeit ebenfalls große Ereignisse feiern: Erst im August brachte sie ihr zweites Kind zur Welt. Obwohl die Sängerin ihr Familienleben weitgehend von der Öffentlichkeit abschirmt, ist bekannt, dass ihre Beziehung zu Thomas, der sie während ihrer Karriere oft unterstützte, durch gemeinsamen Nachwuchs und berufliche Zusammenarbeit geprägt ist. Ob er bei der kommenden Tour erneut an ihrer Seite stehen wird, blieb jedoch ein Rätsel. Helene wolle den Fans die Überraschung nicht vorwegnehmen. In jedem Fall dürfen sich die Zuschauer auf einen energiegeladenen Neuanfang auf der Bühne freuen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Sängerin

Anzeige Anzeige

ActionPress Thomas Seitel und Helene Fischer im September 2018

Anzeige Anzeige

Getty Images Helene Fischer, Schlagersängerin