Verliebt: So lernte Lucy Diakovska ihre Partnerin kennen

Lucy Diakovska (49) hat ihre neue Liebe endlich offiziell gemacht und teilt ihr Glück mit der ganzen Welt. Mit einem emotionalen Liebesbrief im Netz stellte sie Ende Oktober ihre Partnerin Yasi Hofer vor. Die Gitarristin, die sowohl mit den No Angels als auch mit Helene Fischer (41) auf der Bühne steht, hat Lucys Herz im Sturm erobert. Die Sängerin ist überglücklich, wie sie gegenüber RTL verriet. "Ich werde auf Händen getragen, und das habe ich noch nie in meinem Leben erlebt", schwärmte die Musikerin. Anlass für die öffentliche Bekanntmachung war Yasis Geburtstag, wie Lucy erklärte. Für sie sei das der perfekte Moment gewesen, ihre Liebe zu zeigen.

Doch der Beginn ihrer Beziehung verlief alles andere als einfach. Lucy, die sich in einer schwierigen Phase befand und gesundheitlich angeschlagen war, lernte Yasi während einer Bronchitis kennen. Trotz ihres Zustands fand sie in Yasi einen besonderen Menschen, der sie ohne Vorbehalte annahm. "Ich war empfänglich für ihre Stille, Weisheit und Weltoffenheit", erzählte Lucy. Das Kennenlernen in dieser Zeit führte dazu, dass die beiden Frauen eine tiefe Verbindung zueinander aufbauten. Mit ihrer neuen Partnerin habe sie jemanden gefunden, der sie so schätze, wie sie ist. Ein gemeinsamer Auftritt auf dem roten Teppich sei, so Lucy, nicht ausgeschlossen.

Die neue Liebe kommt für Lucy nach einer bewegten Zeit. Die Sängerin, die mit ihrer Band No Angels große Erfolge feiert, hatte erst Anfang des Jahres angedeutet, dass es jemanden Besonderen in ihrem Leben gibt. Nun hat sie ihre Partnerin Yasi Hofer nicht nur der Öffentlichkeit vorgestellt, sondern auch in rührenden Worten ihre Zuneigung beschrieben. In ihrem privaten Glück findet Lucy augenscheinlich neuen Lebensmut. Yasi, die als talentierte Gitarristin beeindruckt, ergänzt sich nicht nur beruflich mit Lucy, sondern bereichert auch ihr persönliches Leben. Gemeinsam scheint das Paar endlich die Leichtigkeit gefunden zu haben, nach der Lucy lange suchte.

lucydiakovska Lucy Diakovska und ihre Partnerin Yasi Hofer

Getty Images Lucy Diakovska, Sängerin

Imago Lucy Diakovska bei SCHLAGERBOOOM 2025