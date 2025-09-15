Katherine Schwarzeneggers Baby bekommt langsam Zähne

Katherine Schwarzenegger (35), Bestsellerautorin und Tochter von Arnold Schwarzenegger (78), hat in einem Interview mit People Magazine stolz über die neuesten Entwicklungsschritte ihres Sohnes Ford gesprochen. Der zehn Monate alte Junge, den sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Chris Pratt (46) im November 2024 begrüßte, verzaubert derzeit alle um sich herum mit seiner Lebensfreude. "Er ist definitiv das coolste, glücklichste Baby überhaupt", schwärmte die stolze Mutter. Ford steckt mitten im Zahnwachstum – und das in erstaunlichem Tempo. "Er ist in einer verrückten Zahnungsphase und versucht, mit seinen Schwestern Schritt zu halten", erklärte Katherine.

Neben Ford gehören auch die Töchter Lyla (5) und Eloise (3) sowie Stiefsohn Jack (13) zur Familie der Autorin. Rührend beschreibt Katherine die Dynamik zwischen ihren drei Jüngsten: "Ford liebt es, seine Schwestern zu beobachten, und sie kümmern sich liebevoll um ihn. Sie spielen mit ihm, teilen die Mahlzeiten und genießen die Zeit zusammen." Besonders das Bürsten der Haare ihres kleinen Bruders bereitet den Mädchen große Freude. Diese enge Verbundenheit erinnert Katherine an ihre eigene Kindheit und die Beziehung zu ihrem Bruder. Spürbar ist ihr dabei, wie wichtig ihr eine harmonische Geschwisterbeziehung ist.

Abseits ihrer Mutterrolle nimmt sich Katherine bewusst Zeit für Momente im Hier und Jetzt. Angesichts des schnellen Aufwachsens ihrer Kinder betonte sie, wie wichtig es sei, diese Augenblicke zu schätzen. Ihre älteste Tochter Lyla zeigt bereits großes Interesse an Büchern und am Schreiben, während Eloise voller Neugier ins Vorschulalter startet und sich besonders für Tiere und das Lesen begeistert. Katherine blickt erwartungsvoll auf die kommende Schulzeit, in der sich mit dem Schulbeginn neue Routinen und ein frischer Familienrhythmus einstellen werden: "Ich bin gespannt, wie sich alles entwickelt, während unsere Familie diese neuen Meilensteine gemeinsam erlebt."

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford, Januar 2025

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger mit ihren Kids, Juni 2024

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt auf der "Garfield"-Filmpremiere 2024