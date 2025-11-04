Katherine Schwarzenegger schwärmt von Chris Pratt als Papa

Katherine Schwarzenegger (35) hat in einem Gespräch mit dem Magazin People über ihr Familienleben mit Chris Pratt (46) gesprochen und dabei Einblicke in ihre Ehe sowie ihre Rolle als Eltern dreier Kinder gegeben. Gemeinsam kümmern sie sich liebevoll um Lyla, Eloise und den fast einjährigen Ford – dazu kommt Chris Pratts Sohn Jack aus seiner früheren Ehe. Besonders betonte Katherine dabei, wie wichtig Kommunikation für ihre Beziehung ist: "Wir kommunizieren sehr gut", erklärte sie und fügte hinzu, dass dies von Anfang an ein zentraler Aspekt ihrer Partnerschaft gewesen sei.

Die Autorin, die seit 2019 mit dem Schauspieler verheiratet ist, beschrieb, wie gut sie und Chris sich als Eltern ergänzen. "Er hat viele Stärken, die ich nicht habe, und umgekehrt. Wir sind ein großartiges Team." Katherine sprach weiter darüber, wie sie und Chris trotz des turbulenten Alltags mit mehreren kleinen Kindern immer wieder kleine Momente für ihre Partnerschaft finden: "Es muss nicht immer eine ausgefallene Date-Night sein. Diese kleinen Momente am Tag, in denen wir uns verbinden, sind oft realistischer und nehmen den Druck raus." Der kleine Ford, der am 8. November seinen ersten Geburtstag feiert, hält die Familie mit seinem aktiven Krabbelverhalten besonders auf Trab.

Neben der Familie widmet sich Katherine ihrer Arbeit als Autorin. Am 4. November erscheint ihr neues Kinderbuch "Kat and Brandy", das sich mit der Überwindung von Ängsten und der besonderen Verbindung zu Tieren beschäftigt. Für ihre beiden Töchter gab es bereits einen emotionalen Moment, als ihnen bewusst wurde, dass die Figuren Kat und Brandy auf ihrer Mutter und deren Pferd basieren. Katherine bezeichnete es als "besonders und sentimental", ihren Kindern die Geschichte vorzulesen. Dabei betonte sie, wie wichtig ihr das Zusammenspiel von Familie und kreativer Arbeit in dieser Lebensphase ist.

IMAGO / ABACAPRESS Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt, April 2019

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger mit ihrem Sohn Ford, Januar 2025

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der Premiere von "The Electric State" in Hollywood