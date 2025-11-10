Katherine Schwarzenegger feiert Sohn Fords ersten Geburtstag

Katherine Schwarzenegger (35) und Chris Pratt (46) haben ein besonderes Ereignis gefeiert: den ersten Geburtstag ihres jüngsten Sohnes Ford. Auf Instagram gewährte Katherine ihren Fans einen seltenen Einblick in das erste Lebensjahr des kleinen Jungen. "Eins! Alles Gute zum 1. Geburtstag, mein Junge! Ich liebe dich bis zum Mond und zurück, mein kleiner Prinz", kommentierte sie die Bilderreihe. Auf den veröffentlichten Schnappschüssen ist Ford unter anderem mit einer süßen Filzkrone zu sehen, beim Spielen mit Klötzen oder beim Kuscheln mit Papa Chris Pratt.

Das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, hat neben Ford auch zwei Töchter – die fünfjährige Lyla und die dreijährige Eloise. Chris ist außerdem Vater von Jack, der aus seiner Beziehung mit Ex-Frau Anna Faris (48) hervorging. Und allesamt lieben sie ihren jüngsten Bruder. Gegenüber People verriet Katherine, dass ihre Töchter sie im Alltag mit dem Kleinen tatkräftig unterstützen: Während Lyla beim Tragen hilft, ist Eloise zur Assistentin bei der Badezeit avanciert. Zudem sei Chris ein toller Vater, der mit seinem Talent als Schauspieler mit theatralischen Stimmen und Gesten beim abendlichen Vorlesen für beste Unterhaltung sorge.

Das Vorlesen hat in Katherines Leben eine besondere Bedeutung – nicht nur als Mutter, sondern auch als Kinderbuchautorin. Inspiriert von ihrer Kindheit, in der ihre Eltern Maria Shriver (70) und Arnold Schwarzenegger (78) ihr regelmäßig Geschichten vorlasen, pflegt sie diese Tradition nun in ihrem eigenen Zuhause. Katherine erzählte, dass ihre beiden Töchter das Vorlesen in Kostümen besonders lieben und dass es oft ein interaktives Erlebnis sei. Auch ihre Eltern und Geschwister seien in die Familienrituale eingebunden, da die Mädchen sie regelmäßig zum Lesen einspannen. Die 35-Jährige empfindet das als eine wunderbare Möglichkeit, Zeit mit der Familie zu verbringen und das Leben in vollen Zügen zu genießen.

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Sohnemann Ford

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt mit dem einjährigen Sohn Ford

Instagram / katherineschwarzenegger Chris Pratt mit Sohn Ford im Arm

