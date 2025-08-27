"Impotent": Chris Pratt litt unter Verwandlungen für Rollen

Chris Pratt (46), bekannt aus der Guardians Of The Galaxy-Reihe, hat in einem Interview mit dem Magazin Men’s Health offen über die Schattenseiten seines schillernden Berufs gesprochen. Der Hollywoodstar berichtete von den gesundheitlichen Konsequenzen, die extreme Gewichtsschwankungen für verschiedene Rollen bei ihm verursachten. "Ich war kraftlos, impotent, ständig müde, emotional am Boden [...]", erklärte er rückblickend und fügte hinzu, dass diese Zeit ihn körperlich wie seelisch tief erschüttert habe. Besonders schockierend: Die Zahl auf der Waage stieg nach den Dreharbeiten zu "Delivery Man" auf 133 Kilogramm, was für Chris der endgültige Tiefpunkt war.

Der Wendepunkt kam für den Schauspieler unverhofft: Während er sich in dem Film "Zero Dark Thirty" auf der Leinwand sah, traf ihn der Entschluss, sein Leben komplett zu ändern. Seitdem setzt Chris auf einen bewussten Lebensstil und ermutigt andere, sich nicht aufzugeben. "Mit harter Arbeit, Disziplin und Durchhaltevermögen kann man nicht nur sein Äußeres verändern, sondern das gesamte Lebensgefühl", erklärte er. Trotz der Schwere seiner Worte teilte der Star auch mit einem Hauch von Humor, dass ihm vieles damals nicht klar war: "Ich wusste ehrlich gesagt nicht mal genau, was 'impotent' bedeutet. Ich hatte einfach keine Lust mehr – auf nichts."

Heute hat der Darsteller nicht nur seine körperliche Gesundheit im Griff, sondern auch neue Prioritäten gesetzt. Abseits der Filmsets verbringt Chris viel Zeit mit seiner Familie, zu der drei Kinder gehören. Seine Ehe mit Katherine Schwarzenegger (35), die er 2019 heiratete, sieht er als fundamentalen Teil seines neuen, stabileren Lebens. Erst vor wenigen Wochen hatte Chris sogar in der US-Show "Today" voller Stolz von seinem jüngsten Kind gesprochen. Über Baby Ford schwärmte er: "Er ist das glücklichste Baby. Er hat diese riesigen, wunderschönen blauen Augen und ist so besonders."

Getty Images Chris Pratt, April 2025

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von "Zero Dark Thirty", Januar 2013

Getty Images Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt bei der "The Electric State"-Premiere, Februar 2025