Katherine Schwarzenegger ehrt Mama Maria zum 70. Geburtstag

Katherine Schwarzenegger (35) verbindet eine unglaublich enge Beziehung zu ihrer Mutter Maria Shriver (70). Die Journalistin feierte kürzlich einen besonderen Meilenstein: ihren 70. Geburtstag. Diesen Ehrentag nahm ihre Tochter zum Anlass, ihr auf Instagram eine rührende Hommage zu widmen. "Alles Gute zum Geburtstag an die Königin! Wir lieben dich so sehr – du bist einfach die Größte und der beste Mensch überhaupt!", schrieb sie zu einer Reihe gemeinsamer Schnappschüsse und ergänzte: "Ich bin voller Bewunderung für alles, was du tust – du inspirierst mich jeden Tag. Was für ein Leben du führst, und das alles mit so viel Herz."

Doch nicht nur dieser Anlass zeigte, wie eng Katherine mit ihrer Familie verbunden ist – sie verriet kürzlich, dass sie sich sogar vorstellen könnte, Hollywood den Rücken zu kehren, um mit ihrem Mann Chris Pratt (46) und den gemeinsamen Kindern näher bei ihren Liebsten zu leben. "Ich kann mir vorstellen, überall hinzuziehen, solange meine Eltern und Geschwister ebenfalls mit uns kommen würden. Das Wichtigste ist, in der Nähe meiner Familie zu sein", erklärte sie gegenüber Fox News Digital. Sie träumt von einem Leben auf dem Land mit vielen Tieren. Dennoch sei es ihr oberstes Ziel, ihren Lebensmittelpunkt dort zu behalten, wo ihre Eltern und Geschwister sind.

Neben ihren Zukunftsplänen sprach Katherine auch über die Bedeutung offener Gespräche in ihrer Ehe – ein Wert, den sie von ihrer Mutter Maria gelernt hat. "Einen Partner zu haben, mit dem man offen kommunizieren und Fragen und Sorgen teilen kann, ist wirklich wichtig", betonte sie gegenüber Parents. Von ihrer Mutter habe sie gelernt, wie heilsam offene Kommunikation ohne Urteile und Kritik sein kann: "Das große Geschenk, das meine Mutter uns Kindern von Anfang an gemacht hat, war eine offene Kommunikationslinie – frei von Urteilen und Kritik. Dadurch konnten wir über alles mit ihr sprechen. Dieses Geschenk möchte ich nun auch meinen eigenen Kindern weitergeben."

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und ihre Mama Maria Shriver

Instagram / katherineschwarzenegger Katherine Schwarzenegger und Chris Pratt im April 2023

Instagram / katherineschwarzenegger Maria Shriver und Katherine Schwarzenegger