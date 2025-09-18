Olivia Rodrigos Freund spricht erstmals über ihre Beziehung

Louis Partridge (22), bekannt aus den Enola Holmes-Filmen, hat in einem Interview mit Esquire UK erstmals offen über seine Beziehung zu Sängerin Olivia Rodrigo (22) gesprochen. Das Paar ist seit Oktober 2023 zusammen. Louis betonte, dass sie sich aus den "richtigen Gründen" füreinander entschieden hätten und es genießen, gemeinsam die oft verrücktesten Promi-Events zu besuchen. Es sei schön, jemanden an seiner Seite zu haben, erklärte der Schauspieler. Auch zu ihrer Entscheidung, die Beziehung weitgehend privat zu halten, äußerte er sich und beschrieb sie als "etwas Heiliges".

Louis schilderte, wie er und Olivia versuchen, das Gleichgewicht zwischen ihren öffentlichen Auftritten und ihrer Privatsphäre zu wahren. Er gestand, dass er von den Schlagzeilen, die ihre Kussbilder bei ihrem Wimbledon-Besuch ausgelöst hatten, ziemlich überrascht war. Er hätte nicht gewusst, dass Tennis "so öffentlich" sein würde. Das Paar will seine Liebe auch in Zukunft privat halten, besonders da die "So American"-Sängerin seit ihrem erfolgreichen Auftritt beim Glastonbury-Festival noch mehr im Fokus der Medien steht.

Zuletzt gab es sogar wilde Spekulationen um eine mögliche Verlobung des Paares, wie Daily Mail berichtete. In Los Angeles war die Sängerin Hand in Hand mit ihrem britischen Freund unterwegs – doch die Aufmerksamkeit der Fans galt vor allem einem auffälligen Diamantring an ihrem Finger. Ob es sich dabei um einen Verlobungsring handelt, haben weder Olivia noch Louis offiziell bestätigt. Die Spekulationen halten jedoch an: Ein Schmuckexperte schätzt den Stein auf satte 3,5 bis 4 Karat.

Neilson Barnard/Getty Images for The Recording Academy // Lia Toby/Getty Images for Bfi Olivia Rodrigo und Louis Partridge

Getty Images Olivia Rodrigo und Louis Partridge bei einem Wimbledon-Spiel

Getty Images Olivia Rodrigo beim Glastonbury Festival 2025