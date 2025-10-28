Nico Schwanz und Dodi planen künstliche Befruchtung für 2026

Großer Auftritt, großes Geständnis: Beim Leipziger Opernball verraten Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Viktoria "Dodi" Schuler im RTL-Interview, wie ihre Familienpläne aussehen. Das Paar will 2026 heiraten – und im gleichen Jahr den Weg zur Elternschaft mit medizinischer Hilfe gehen. Denn Dodi kann nicht auf natürlichem Weg schwanger werden. "Wir haben für nächstes Jahr eine künstliche Befruchtung geplant", verrät die Partnerin des Reality-Stars im Gespräch. Das Paar verrät auch, dass Nico dafür sein Sperma einfrieren müsse, denn er wird ja auch nicht jünger. Neben der anstehenden Hochzeit wird das ein ziemlich großes Vorhaben. Doch wie Dodi bekräftigt: "Aber eigentlich wollen wir das nächstes Jahr schon in die Wege leiten."

Nico spricht auch über den Alltag zu Hause: Neben seinem Sohn aus einer früheren Beziehung gehört auch der Familienhund zum Team – ein Grund, warum für die beiden längst ein größeres Auto als "Familiengefährt" Thema ist. Aber nicht nur das: Das Paar hat sich kürzlich auch ein Stück Land im Thüringer Wald gekauft, auf dem sie im nächsten Jahr ihr Eigenheim bauen möchten. Die Hochzeit soll auch auf dem Grundstück stattfinden, wie sie Promiflash verraten.

Schon bei der Verlobung von Nico und Viktoria zeigte sich, wie tief ihre Verbindung zueinander ist. Der Reality-TV-Star, der sich aus der Öffentlichkeit auch mal zurückzieht, um sein Privatleben zu schützen, pries Viktoria schon damals als die Frau, mit der er neu anfangen wolle. Ihr Spitzname "Dodi" ist in ihrem Umfeld längst ein Ausdruck ihrer engen Bindung. Mit ihrer offenen Art und der gemeinsamen Zielstrebigkeit zeigen die beiden, dass sie als Team jede noch so große Herausforderung annehmen.

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, Juni 2025

Instagram / DJzYVKwtadw Viktoria Schuler, Nico Schwanz und Damian Dion im Mai 2025

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025