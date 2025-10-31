Das findet Dodi an ihrem Verlobten Nico Schwanz total nervig

Beim Leipziger Opernball gaben Nico Schwanz (47) und Viktoria Schuler, von ihm liebevoll Dodi genannt, einen offenen Einblick in ihr Verlobungsglück – und in kleine Alltagsreibereien. Während die beiden mitten in der Hochzeitsplanung stecken, erzählten sie am Rande des Events, was sie aneinander manchmal nervt. Im Gespräch mit Promiflash wurde schnell klar: Hier spricht ein Paar, das sich gern hat, aber nichts beschönigt. Dodi verriet dabei augenzwinkernd, was sie an ihrem Verlobten manchmal nervt: "Also, ich bin ein bisschen introvertierter. Und er ist morgens erstmal Morgenmuffel und dann geht die Energie hoch und die bleibt oben. Und das ist ja manchmal ein bisschen too much."

Nico nahm das liebevolle Kritisieren seiner besseren Hälfte charmant auf. Dabei erklärte er: "Ja, das liegt an meinem ADHS. Ja, ja, ADHS habe ich. Und damit muss Dodi zurechtkommen. Deswegen ist sie auch die perfekte Partnerin. Also eine Ärztin an meiner Seite. Wer kann es denn dann händeln?" Mit Humor meistert das Paar offenbar auch schwierige Momente und lässt keinen Zweifel daran, dass sie füreinander gemacht sind. Die Vorfreude auf die geplante Hochzeit ist groß, und Dodi scheint eine bemerkenswerte Geduld an den Tag zu legen, wenn es darum geht, mit Nicos quirligem Temperament umzugehen.

Nico und Dodi sind seit über zwei Jahren ein Paar und wirken sowohl im Alltag als auch bei öffentlichen Auftritten wie ein eingespieltes Team. Nico hat in Interviews bereits betont, wie besonders Dodi für ihn ist und dass sie ihn mit ihrer ruhigen Art beeindruckt hat. Die beiden scheinen ein harmonisches Gleichgewicht gefunden zu haben: Während sie durch ihre Zurückhaltung eine ausgleichende Rolle spielt, bringt er durch seine Energie frischen Wind in die Beziehung. Trotz kleiner Reibungspunkte zeigt sich immer wieder: Ihre Liebe basiert auf einem starken Fundament aus Verständnis und gegenseitiger Unterstützung.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, Juni 2025

Instagram / _missdodi Dodi Schuler und Nico Schwanz im Dezember 2024

