So viele Kinder wünschen sich Nico Schwanz und seine Dodi

Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Viktoria Schuler, die den Spitznamen Dodi trägt, haben beim Leipziger Opernball offen über ihre Familienplanung gesprochen. Dodi wünscht sich Zwillinge, wie sie am Rande des Events gegenüber Promiflash verriet. Nico konterte lachend und legte noch eine Schippe Humor drauf: Er hätte gern "180". Wann es so weit ist, bleibt offen, doch die Sehnsucht nach Nachwuchs war an diesem Abend deutlich zu spüren.

Wie Dodi weiter gegenüber Promiflash verriet, sei die Kinderfrage ein besonders emotionales Thema für das Paar: "Eine Sache ist noch nicht ganz perfekt. Wir würden gerne Kinder haben, aber das klappt nicht auf natürlichem Weg." Trotz der Schwierigkeiten haben sie ihren Wunsch nach einer gemeinsamen Familie nicht aufgegeben.

Die Liebe zwischen Nico und Dodi scheint geradezu unerschütterlich. Seit ihrer Verlobung zeigen sie sich regelmäßig verliebt und glücklich auf öffentlichen Veranstaltungen. Während Nico vielen als charismatische TV-Persönlichkeit bekannt ist, hält sich Dodi gerne etwas zurück, wenn es um das Rampenlicht geht. Sie ergänzt ihn perfekt und unterstützt ihn in jeder Hinsicht. Dass nun der Wunsch nach einer eigenen Familie gereift ist, zeigt, wie ernst die beiden ihre Zukunft miteinander planen – ein weiterer Schritt in ihrem gemeinsamen Kapitel.

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / nicoschwanz Dodi und Nico Schwanz, Reality-TV-Stars

Anzeige Anzeige

Natalia van der Smissen Nico Schwanz, Dodi und ihr Hund, Juli 2025