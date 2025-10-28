Neue Details zu Nico Schwanz und Dodis geplanter Hochzeit

Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Dodi, die mit bürgerlichem Namen Viktoria Schuler heißt, haben beim Leipziger Opernball jetzt Einblicke in ihre Hochzeitspläne gegeben. Der Reality-TV-Star und das Model strahlten bis über beide Ohren, als er die aufregenden Neuigkeiten gegenüber Promiflash verriet. Das Paar hat sich ein 1.800 Quadratmeter großes Grundstück im Thüringer Wald gekauft. Dort soll ihre Hochzeit gefeiert werden. "Mitten im Wald", verrät der 47-Jährige im Interview und fügte hinzu: "Dodi, ich und wir sind mega glücklich, dass wir das Grundstück haben."

Das Paar will dort jedoch nicht nur heiraten, sondern auch gleich Wurzeln schlagen. "Und dann werden wir uns nächstes Jahr da niederlassen, ein Häuschen draufbauen", schilderte Nico. Der Plan: zuerst die Liebe feiern, dann das gemeinsame Zuhause entstehen lassen – alles an einem Ort, der ganz ihnen gehört. Die Entscheidung für den Thüringer Wald fiel, wie die beiden andeuteten, aus purer Verbundenheit zur Natur und dem Wunsch nach einer Feier, die persönlicher kaum sein könnte. Wann genau das Paar den großen Tag plant und wie viele Gäste dabei sein werden, blieb allerdings noch ein Geheimnis.

Erst im Juli dieses Jahres hatte sich das Paar verlobt. In Travemünde machte Nico seiner Liebsten einen unvergesslichen Antrag. Mit verbundenen Augen führte der Reality-TV-Star Dodi durch die Innenstadt des Küstenortes, bevor er sie in einer liebevoll dekorierten Location überraschte. Der gemeinsame Vierbeiner durfte natürlich nicht fehlen. Auf Instagram teilte der ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidat damals ein strahlendes Foto: "Sie hat Ja gesagt." Die Fans und auch Prominente wie Schlagersängerin Diana Herold (51) gratulierten begeistert.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz mit seiner Partnerin Dodi

Natalia van der Smissen Nico Schwanz und Dodi bei ihrer Verlobung

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und seine Partnerin Dodi, Juli 2025