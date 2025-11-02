Vor Hochzeit: Nico Schwanz und Dodi teilen Beziehungstipps

Großer Auftritt, große Gefühle: Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Dodi, bürgerlich Viktoria Schuler, haben beim Leipziger Opernball offen über ihr Liebesgeheimnis gesprochen – und damit einen selten persönlichen Einblick in ihre Beziehung gegeben. Das Paar, das mitten in der Hochzeitsplanung steckt, machte klar, worauf es ihnen ankommt und wie sie als Team funktionieren. Gegenüber Promiflash fasste der ehemalige Forsthaus Rampensau-Kandidat seine Devise in eine klare Botschaft: "Steht zueinander, kämpft füreinander, verzeiht, seid zusammen, seid glücklich."

Dodi knüpfte an die Worte ihres Partners an und setzte den Schwerpunkt auf Verständigung und Gelassenheit. "Ganz viel sprechen, also einander zu verstehen und einander so zu lassen, wie derjenige ist", erklärte sie im Interview. "Also, ich glaube, wir haben aufgehört, einander verändern zu wollen. Also, es gibt nicht die perfekte Beziehung. Und deshalb muss man ein bisschen entspannter werden. Ich merke das jetzt auch mit 31, ich werde einfach entspannter", fügte sie hinzu. Damit zeichnete die angehende Ärztin das Bild eines Paares, das nicht auf Makellosigkeit setzt, sondern auf Nähe, Ehrlichkeit und Füreinander-Dasein.

Wie sehr Nico seine Dodi liebt, zeigte er auch schon vor einigen Monaten auf Instagram mit einem rührenden Beitrag. Damals postete der Reality-TV-Star ein verträumtes Schwarz-Weiß-Foto vom Strand, auf dem er seine Partnerin voller Lebensfreude in die Luft hebt. Dazu schrieb er die romantischen Worte: "Du bist mein Licht in der Dunkelheit, mein Stern in der Nacht." Mit diesen Zeilen ließ der 47-Jährige keinen Zweifel an seinen tiefen Gefühlen aufkommen.

Instagram / _missdodi Nico Schwanz und Dodi Schuler im Februar 2025

Instagram / _missdodi Viktoria Schuler aka "Dodi"

Natalia van der Smissen Nico Schwanz, Dodi und ihr Hund, Juli 2025