Doch nicht 2026: Nico Schwanz und Dodi warten mit Babys

Realitystar Nico Schwanz (47) und seine Verlobte Viktoria Schuler alias "Dodi" verschieben nun doch ihren Babyfahrplan – jedoch nicht ihren Kinderwunsch. Statt wie ursprünglich geplant bereits 2026 mit einer künstlichen Befruchtung zu starten, sieht der Zeitplan nun anders aus. Nico erklärte im Interview mit RTL, dass sie aufgrund von Dodis Karriereplänen in der Nuklearmedizin zunächst zwei bis drei Jahre mit der Behandlung warten wollen. Trotzdem haben sie bereits konkrete Vorbereitungen getroffen: Im Sommer 2026 soll Nicos Sperma für die spätere Behandlung eingefroren werden. "Schließlich werden die Spermien mit zunehmendem Alter nicht besser", betonte Nico, der bereits Vater eines 15-jährigen Sohnes ist und sich sehnlichst ein weiteres Kind wünscht.

Neben der Familienplanung stehen für das Paar in nächster Zeit noch weitere bedeutende Ereignisse an. Im März beziehen sie laut RTL gemeinsam ein neues Zuhause: einen Holzbungalow auf einem weitläufigen Anwesen am Waldrand, der nicht nur als Rückzugsort dienen soll, sondern auch die Kulisse für ihre geplante Hochzeit im September wird. "Wir planen dort eine Waldhochzeit mit 60 bis 70 Gästen", verriet Nico im Interview. Über die Feiertage geht es für Nico und Dodi jedoch zunächst etwas ruhiger zu. Sie planen, Weihnachten bei Nicos Eltern mit einem veganen Festessen zu verbringen, Silvester hingegen wollen sie mit Nicos Schwester und deren Hunden feiern – auf Feuerwerk verzichten sie den Tieren zuliebe.

Bereits vor einigen Monaten machte das Paar seine Pläne zur Familiengründung öffentlich. Damals sprach Dodi offen über die Herausforderungen, nicht auf natürlichem Wege schwanger werden zu können, und die Entscheidung für eine künstliche Befruchtung. Nun liegt der Fokus jedoch zunächst auf beruflicher Stabilität und einem gemeinsamen Zuhause. Damit verschieben die beiden den nächsten Schritt bewusst nach hinten, um ihren Traum vom gemeinsamen Kind in Ruhe anzugehen. Fans dürfen also gespannt sein, wie es für das Paar weitergeht.

Natalia van der Smissen Nico Schwanz und Dodi bei ihrer Verlobung

Instagram / nicoschwanz Nico Schwanz und Dodi Schuler, Dezember 2025

Instagram / DJzYVKwtadw Viktoria Schuler, Nico Schwanz und Damian Dion im Mai 2025