So beeinflusste Tom Hanks' Kindheit seine Schauspielerei

Tom Hanks (68) hat kürzlich offen über seine Kindheit und die Auswirkungen der Scheidung seiner Eltern gesprochen. In einem Interview für den Podcast "On Purpose with Jay Shetty" teilte der Oscar-Preisträger mit, wie er sich als Kind in die Isolation zurückzog, um mit der Trennung zurechtzukommen. Als drittes von vier Kindern erlebte Tom bereits früh die Herausforderungen einer zerrütteten Familie. Seine Eltern, Janet Marylyn Frager und Amos Mefford Hanks, ließen sich scheiden, als Tom noch sehr jung war – diese Erfahrung prägte ihn zutiefst.

Tom berichtete im Gespräch mit Jay Shetty (37) weiter, dass er bis zu seinem zehnten Lebensjahr in insgesamt zehn verschiedenen Häusern lebte. Die ständigen Ortswechsel sowie die neuen Partnerschaften seiner Eltern bedeuteten, dass er sich immer wieder in neuen Umgebungen zurechtfinden musste. Ab dem Alter von sieben oder acht Jahren verbrachte er viele Stunden allein in Greyhound-Bussen, um zwischen den Wohnorten seiner Mutter und seines Vaters zu pendeln. Diese langen Fahrten förderten seine Vorstellungskraft und legten den Grundstein für seine Leidenschaft, Geschichten zu erzählen und Schauspieler zu werden. "Fünf Stunden, in denen ich einfach vor mich hin träumte. Fünf Stunden, in denen ich aus dem Fenster schaute. Fünf Stunden, in denen ich die Menschen in den vorbeifahrenden Autos beobachtete", erzählte er im Podcast.

Heute reflektiert Tom über diese prägenden Jahre und erkennt sowohl die positiven als auch die negativen Auswirkungen der Isolation. Er betont, dass die Fähigkeit, allein zu sein und niemanden zu brauchen, ihm in seinem Leben und seiner Karriere geholfen hat. "Das Leben ist einfacher, wenn man niemanden braucht", sagte er – und wies aber auch auf die Gefahr hin, dass Einsamkeit zu Verbitterung führen kann. Tom, der seit 1988 glücklich mit Rita Wilson verheiratet ist und vier Kinder hat, legt nun großen Wert auf Familie und enge Beziehungen. Seine Erfahrungen als Kind haben ihm gezeigt, wie wichtig es ist, sich mit anderen zu verbinden und Unterstützung zu suchen, anstatt sich nur auf sich selbst zu verlassen.

Tom Hanks, Schauspieler

Tom Hanks und Rita Wilson im Mai 2023

