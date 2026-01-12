So war Berlins Stromausfall für Andrea Sawatzki & Christian

Kalt, dunkel, aber mit Plan: Andrea Sawatzki (62) und Christian Berkel (68) erzählten am Freitagabend in der MDR-Talkshow "Riverboat", wie sie den großflächigen Stromausfall in Berlin gemeinsam gemeistert haben. In der Runde mit Moderatorin Kim Fisher (56) berichteten die beiden, wie es sich anfühlte, tagelang ohne Licht in den eigenen vier Wänden festzusitzen. "Es war wirklich eiskalt. Wir hatten Stirnlampen, die irgendwann nicht mehr funktionierten und man sah den Atem vor dem Gesicht. Bei uns war es die ganzen Tage dunkel im Haus, wir haben automatische Jalousien, die nicht mehr aufgingen", sagte Andrea in der Sendung.

Christian fuhr fort und erklärte, wie sie ihren Alltag improvisierten. "An die Kälte gewöhnt man sich irgendwann. Wir haben früh angefangen mit Sport, dann sind wir mit den Hunden laufen gegangen und haben uns viel bewegt und sind mit Pudelmütze und angezogen ins Bett gegangen", erzählte er. Außerdem machte der Schauspieler seine Meinung deutlich: "Ich finde nach wie vor, egal aus welchen Gründen der Strom ausfällt – es ist Aufgabe des Staates, sich darum zu kümmern, dass dieses System nicht so fragil und angreifbar ist."

Ähnlicher Meinung wird auch Sarah Connor (45) sein. Auch die Sängerin und ihre Familie waren wie unzählige andere Berliner vergangene Woche vom Stromausfall betroffen. Doch anders als so manch anderer hatten Sarah und ihre Liebsten die finanzielle Möglichkeit, vorübergehend in einem warmen Hotel unterzukommen. "Liebe Politiker, wie helft ihr denn da jetzt?", machte sie ihrem Ärger auf Instagram Luft und verlangte konkrete Notfallpläne und mobile Aggregate für solche Situationen.

Getty Images Christian Berkel und Andrea Sawatzki beim 75. Deutschen Filmpreis in Berlin

Getty Images Andrea Sawatzki bei einem Staatsbankett im Schloss Bellevue im Mai 2025

Getty Images Sarah Connor, Sängerin