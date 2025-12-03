Kollege enthüllt: Hugh Grant hat Schauspielerei nie gemocht

Justice Smith (30) hat in einem Podcast eine überraschende Enthüllung über seinen Schauspielkollegen Hugh Grant (65) geteilt. Im Gespräch mit Kyle MacLachlan (66) in seinem Format "What Are We Even Doing?" erzählte der 30-Jährige von einer Unterhaltung mit Hugh am Set von "Dungeons & Dragons: Ehre unter Dieben". Als er Hugh fragte, ob er seinen Beruf nach all den Jahren immer noch liebe, habe dieser geantwortet: "Nein. Ich habe ihn nie geliebt." Dann legte der britische Schauspieler sogar noch nach, wie sich Justice erinnert. "Ich wollte nur berühmt sein und viel Geld verdienen", habe ihm Hugh daraufhin erklärt.

Diese unerwartete Aussage von Hugh ließ Justice nicht los, weshalb er später auch Rosamund Pike (46) um eine Einschätzung bat. Zusammen standen die beiden für einen anderen Film vor der Kamera, und Justice wollte wissen, wie sie zu dieser Aussage des beliebten Schauspielers stehe. Rosamund, ebenfalls Britin, kommentierte humorvoll: "Ich glaube, das ist einfach nur britisch." Dennoch blieb Justice beeindruckt von Hugh und seiner hoch engagierten Arbeitsweise: "Man sieht, wie wichtig Hugh seine Arbeit ist", betonte er.

Hugh, bekannt aus Klassikern wie "Notting Hill" und "Vier Hochzeiten und ein Todesfall", wird von Kollegen oft als Perfektionist beschrieben. Kyle, unter anderem für seine Rolle in "Twin Peaks" gefeiert, kennt den Schauspieler ebenfalls seit Jahren und erinnerte sich in seinem Podcast: "Hugh will immer, dass alles perfekt ist." Dieser Anspruch mache die Arbeit vor der Kamera für Hugh anstrengend, auch wenn er diesen inneren Kampf stets meisterhaft verstecke. Hugh selbst ist seit 2018 mit Anna Eberstein (42) verheiratet und Vater von fünf Kindern. Trotz seiner vermeintlich fehlenden Leidenschaft für die Schauspielerei bleibt er für Fans eine der charismatischsten Persönlichkeiten der Branche.

Getty Images Hugh Grant, Januar 2025

Getty Images Justice Smith bei der "Dungeons & Dragons"-Premiere in Paris

Getty Images Hugh Grant und Anna Elisabet Eberstein bei den Wimbledon Championships, Juli 2025