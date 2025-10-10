"Team Jimi": Yeliz Koc unterstützt ihren Ex bei Promi-BB

Yeliz Koc (31) überraschte die Zuschauer von Promi Big Brother, als sie bei einer Live-Sendung im Studio erschien, um ihren Ex-Partner Jimi Blue Ochsenknecht (33), der aktuell zu den Teilnehmern der Show gehört, zu unterstützen. Vor laufenden Kameras erklärte die ehemalige Bachelor-Kandidatin in einem Gespräch mit Moderatorin Marlene Lufen (54): "Ich hätte es selber nie gedacht, aber ich bin im Team Jimi, auf jeden Fall." Jimis Reaktion auf ihren Besuch ließ nicht lange auf sich warten: Er scherzte, dass ihre Anwesenheit ihn bei einem Studio-Spiel mit Désirée Nick (69) komplett aus der Fassung gebracht habe.

Gleichzeitig stellte Yeliz klar, dass es zwischen ihr und Jimi keine romantische Annäherung gebe. Auf die Frage, ob die beiden sich nähergekommen seien, antwortete die Reality-TV-Darstellerin entschieden: "Auf gar keinen Fall!" Im Gespräch deutete die Reality-TV-Darstellerin an, dass es Jimi zum richtigen Zeitpunkt gelungen sei, wieder eine Verbindung zu ihr und ihrer gemeinsamen Tochter Snow (4) herzustellen. Auch in den sozialen Medien präsentieren sich die beiden zuletzt in Sachen Co-Parenting zunehmend harmonisch.

Die jüngste Annäherung zwischen Yeliz und Jimi können Fans bald auch öffentlich verfolgen. Erst vor Kurzem haben sie angekündigt, dass ihre turbulente Patchwork-Familiengeschichte in einer eigenen Reality-Doku auf Sky und Wow gezeigt wird. In dem neuen Format geben die beiden einen Einblick in ihren Alltag und das Zusammenleben mit Töchterchen Snow. Nach einer bewegten Vergangenheit, die von Konflikten geprägt war, setzen sie nun ein Zeichen der Einigkeit für ihre Tochter und treten gemeinsam vor die Kamera.

Collage: Joyn, Instagram / yelizkoc Collage: Jimi Blue Ochsenknecht, Yeliz Koc

Instagram / _yelizkoc_ Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc, Ex-Paar

Instagram / yelizkoc Jimi Blue Ochsenknecht und Yeliz Koc mit ihrer Tochter Snow, September 2025