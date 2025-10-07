Nicole Scherzinger ignoriert Diva-Gerüchte gekonnt

Nicole Scherzinger (47) hat sich erfolgreich als Norma Desmond im Musical "Sunset Boulevard" präsentiert und dafür sogar den begehrten Tony Award als beste Hauptdarstellerin in einem Musical gewonnen. Doch hinter den Kulissen ihrer zehnmonatigen Broadway-Zeit sollen Spannungen geherrscht haben, wie die Zeitung The Mirror berichtet. Unter anderem wurde der Sängerin vorgeworfen, exklusive Deals mit Marken wie Revlon und Clairol abgeschlossen und dabei von ihrem Engagement am Broadway profitiert zu haben, ohne die finanziell angeschlagene Produktion daran teilhaben zu lassen. Außerdem habe sie angeblich am Tag der Tony Awards geplante Termine und ein Dinner mit dem Produzenten abgesagt, als sie erfuhr, dass auch ihre Co-Stars eingeladen wurden.

Trotz dieser Vorwürfe zeigt sich Nicole unbeeindruckt und bleibt auf Erfolgskurs. In der vergangenen Woche kehrte sie mit einer Show in der Royal Albert Hall auf die Bühne in London zurück, ihrem ersten Auftritt dort seit 13 Jahren. Auf ihrem Instagram-Profil teilte die Künstlerin ihre Freude über die Erfolge der letzten Monate und sprach von einem "Traum, der wahr geworden ist". Weiter erklärte sie, die Performance bei den Tony Awards sei ihre persönliche Liebeserklärung an das Theater gewesen. Nicht nur das Publikum, sondern auch Größen wie Komponist Andrew Lloyd Webber (77) lobten die Sängerin, die er als "eine der talentiertesten Sängerinnen und Schauspielerinnen" bezeichnete, die seine Werke je interpretiert habe.

Nicole, die einst durch die Pussycat Dolls weltberühmt wurde, scheint sich nahtlos in der Welt des Theaters und der Unterhaltung zu etablieren. Neben ihrer Ehrung am Broadway steht sie kurz vor einem weiteren Karrierehöhepunkt: Einer Residency in Las Vegas, die sie in eine Reihe mit Stars wie Celine Dion, Kelly Clarkson (43) und Jennifer Lopez (56) stellt. Laut einem Insider habe Nicole keine Pläne, ihre Karriere zu entschleunigen. Während ihrer bisherigen Laufbahn hinterließ die charismatische Entertainerin wiederholt den Eindruck, dass sie sich von Kritik oder Kontroversen nicht beirren lässt, sondern ihren Weg mit unverändertem Elan fortsetzt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Nicole Scherzinger bei den Tony Awards 2025 in New York

Anzeige Anzeige

Getty Images Andrew Lloyd Webber, Musikkomponist

Anzeige Anzeige

Getty Images Die Pussycat Dolls, 2005