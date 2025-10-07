Marc Terenzis Liebe: Dieser Superstar ist seine Ex-Freundin

Marc Terenzi (47) hat bei Promi Big Brother aus dem Nähkästchen geplaudert und eine verblüffende Enthüllung gemacht: Britney Spears (43) war einst seine Freundin! In einer entspannten Gesprächsrunde mit seinen Mitbewohnern ließ der Musiker diese geheime Anekdote aus der Vergangenheit fallen. "Wir hatten ein bisschen was. Es war damals in Orlando. Sie ist sehr cool, es war einfach eine andere Zeit", erzählte der Sänger trocken. Die kurze Romanze ereignete sich in den späten 90er-Jahren, bevor Britney zum Megastar aufstieg und ihre Beziehung mit Justin Timberlake (44) begann.

Wie Marc schilderte, hatten die beiden Sänger damals einige Dates und verbrachten eine gute Zeit miteinander. "Das war alles zu Beginn ihrer Karriere", erklärt er dazu. Beide waren zu dieser Zeit in der kleinen Welt des Mickey-Mouse-Clubs aktiv und lebten in Orlando, Florida. Noch bevor Marc in die Boyband Natural aufgenommen wurde, hatte er diese besondere Bekanntschaft mit Britney gemacht. Über Details schweigt er jedoch charmant: "Ein Gentleman sagt nicht alles." Kennengelernt hatten die beiden sich, als ihre Karrieren noch in den Kinderschuhen steckten und der ganze Rummel um ihren Ruhm erst vor ihnen lag.

Marc selbst zog nach dieser Zeit weiter und fand im Jahr 2002 in Sarah Connor (45) die Frau fürs Leben – zumindest zeitweise. Die Ehe des einstigen Traumpaares hielt bis 2010 und brachte zwei gemeinsame Kinder hervor. Trotz der Trennung haben Sarah und Marc auch heute noch ein gutes Verhältnis zueinander. Von Britney ist das einstige Boyband-Mitglied allerdings schon lange getrennt. Ihre kurze gemeinsame Geschichte ist für ihn dennoch eine Erinnerung an eine unbeschwerte Zeit, bevor der große Ruhm beide in unterschiedliche Richtungen führte. "Es war eine gute Zeit", betonte er versöhnlich.

Imago Sänger Marc Terenzi, "Megapark"-Opening, 2025

IMAGO / Depositphotos Britney Spears, Sängerin

Getty Images Musiker Marc Terenzi und Sängerin Sarah Connor