Comeback möglich? So denkt Eric Stehfest über die Trennung

Mit der Trennung von Edith (30) und Eric Stehfest (36) scheiterte eine der wohl stabilsten Beziehungen im deutschen Reality-TV. Ganz endgültig scheint das Liebes-Aus aber nicht zu sein – zumindest wenn es nach Eric geht. Wie er gegenüber RTL verrät, sei eine Scheidung aktuell noch gar kein Thema für das Ex-Paar. Zur Trennung hätten sie sich entschieden, weil der Schauspieler im vergangenen Jahr nicht nur mit seiner Depression, sondern auch mit Angst und Panikattacken zu kämpfen hatte. "Da ist das Liebesleben irgendwie nach hinten gerutscht. Da war nicht mehr viel, sei es mental oder körperlich", erklärt er. Edith habe schwer damit umgehen können: "Es war dann leider Gottes nicht so, dass ich die Unterstützung von ihr bekommen habe, die ich vielleicht hätte bekommen müssen."

Einen Vorwurf scheint Eric der Mutter seiner Kinder aber nicht zu machen. Nur habe er in der Zeit einfach zu sehr mit sich selbst zu kämpfen gehabt – Edith habe ihre eigenen Baustellen gehabt. "Im letzten Jahr hat mich meine Depression hart erwischt und da ist wirklich mein ganzes Leben zusammengebrochen. Nichts hat mehr funktioniert, wie es einmal funktioniert hat", meint der ehemalige GZSZ-Darsteller. Das Paar habe sich immer mehr voneinander entfernt, bis Eric schließlich erkannt habe, dass er aus dem gemeinsamen Haushalt ausziehen müsse. Damit die beiden wieder zueinanderfinden können, müsse er selbst viel ändern: "Sie hat vor Kurzem gesagt: 'Wir müssen beide erst mal lernen, selbst auf beiden Beinen zu stehen, jeder für sich. [...] Wer weiß, was in zwei, drei Jahren ist, wenn wir vieles überwunden, viele Krisen überstanden haben und jeder für sich wieder ein geregeltes und geordnetes Leben führt – wer weiß, ob man sich dann noch mal annähert."

Im kommenden Jahr werden Eric und Edith noch einmal zusammen im TV zu sehen sein. Sie nahmen als Team an der Show Promis unter Palmen teil. Während der Dreharbeiten in Thailand waren sie allerdings schon getrennt – was die anderen Teilnehmer allerdings nicht wussten. Das habe die Zeit am Set für beide sehr erschwert. Es war das erste Mal, dass Eric und Edith nach ihrem Liebes-Aus wieder länger Zeit miteinander verbrachten. Inwiefern die Trennung in der Sendung thematisiert oder ausgeklammert wird, wird sich zeigen.

Instagram / ericstehfest Eric Stehfest, Schauspieler

Instagram / ericstehfest Edith und Eric Stehfest im August 2024

Instagram / edithstehfest Edith und Eric Stehfest mit ihren Kindern