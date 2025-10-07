Ekaterina Leonova und Freund Ilya wagen den nächsten Schritt

Ekaterina Leonova (38), bekannt aus der TV-Show Let's Dance, und ihr Partner Ilya Viarmenich haben ihr einjähriges Beziehungsjubiläum gefeiert und dabei große Neuigkeiten verkündet. Die beiden lernten sich im Oktober 2024 bei einer Show im Phantasialand kennen, bei der der Choreograf Ilya als Hauptchoreograf tätig war. Ihre Beziehung, die zunächst privat blieb, wurde im Februar 2025 von Ekaterina selbst öffentlich gemacht. Nun gehen die Profi-Tänzer den nächsten Schritt: Sie planen, zusammenzuziehen. "Ein Jahr wir. Nur ein Jahr… Aber ein Jahr voller Liebe, Lachen und unvergesslicher Momente", schrieben sie am 7. Oktober in einem gemeinsamen Instagram-Post und kündigten an, ihr neues Zuhause zu suchen.

Die Idee, zusammenzuziehen, steht bei dem Paar schon länger im Raum. Bereits im Juni ließen sie bei ihrem ersten gemeinsamen öffentlichen Auftritt, der Premiere des "Moulin Rouge"-Musicals in Köln, durchblicken, dass sie über diesen Schritt nachdenken. Nun steht fest, dass das Pendeln zwischen München, wo Ekaterina lebt, und Brühl nahe Köln, Ilyas Wohnort, bald ein Ende finden soll. Beide betonten in Interviews, wie schwierig die räumliche Distanz war, und freuen sich darauf, mehr Zeit miteinander zu verbringen. Die Suche nach einem gemeinsamen Heim liegt nun vor dem Paar, das voller Optimismus in die Zukunft blickt.

Ekaterina, die bei den Fans durch ihre Auftritte bei "Let's Dance" und ihre sympathische Art beliebt ist, teilt immer wieder Einblicke in ihr Leben mit ihren Followern auf Social Media. Auch Ilya ist in der Tanzwelt kein Unbekannter und beeindruckt mit seiner Choreografie-Kunst. Ihr gemeinsamer Post, untermalt mit schönen Momentaufnahmen ihres Beziehungsjahres, erhielt viel Zuspruch und Glückwünsche aus ihrer Fangemeinde. Die beiden wirken verliebt und sind voller Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt – und das merkt man ihnen an.

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und Ilya Viarmenich, Tänzer

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova und ihr Freund Ilya Viarmenich

Instagram / ekatleonova Ekaterina Leonova zusammen mit Freund Ilya Viarmenich