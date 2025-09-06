Beauty-Doc? Drake klärt Gerüchte und gefälschtes Sixpack auf

Schon seit einer Weile häufen sich die Spekulationen, ob Drake (38) bei seinem Äußeren mit kosmetischen Prozeduren nachgeholfen hat. In der neuesten Folge des Podcasts "Not This Again" von Bobbi Althoff äußerte sich der berühmte Rapper zu den Gerüchten über eine angebliche Bauchmuskel-Operation. Als die Moderatorin ihn fragte, ob er sich einem solchen Eingriff unterzogen habe, verneinte der 38-Jährige entschieden. Er ging sogar noch weiter und wies auch die Vermutungen zurück, er habe ein Brazilian Butt Lift, kurz BBL, machen lassen. "Die Leute nennen mich BBL Drizzy", witzelte der "Passionfruit"-Sänger.

Trotz der klaren Ansage blieben Zweifel bestehen. Bobbi hakte nach, wie die Gerüchte entstanden sein könnten. Vor allem ein Social-Media-Foto vom Juni sorgte für Aufsehen, auf dem der Kanadier mit markantem Sixpack posierte. Drake gab schließlich zu, dass er das Bild ein wenig bearbeitet hatte, um die Details zu betonen. Er erklärte, "vielleicht habe ich Facetune benutzt", und erwähnte, dass er möglicherweise die Sättigung des Bildes zu stark verändert habe. "Ja, sie sehen nicht so aus", gestand der Künstler letztendlich.

Ob sich seine Fans mit dieser Erklärung zufriedengeben werden, bleibt abzuwarten. Bei dem besagten Foto fiel einigen nämlich auch auf, dass seine Bauchmuskeln in keiner Relation zum restlichen Körper stehen: Während Drakes Bauchmuskeln extrem definiert wirken, zeigten seine Arme und seine Brust deutlich weniger Muskeldefinition, wie Fans in den Kommentaren anmerkten: "Bestellt Abs von Temu und hat vergessen, Schultern und Trizeps hinzuzufügen, lol." Auch ein bekannter plastischer Chirurg mischte sich unter die Kommentare und befeuerte die Vermutung einer Operation.

Getty Images Drake, Rapper

Instagram / champagnepapi Drake, Rapper

Imago Drake, Rapper