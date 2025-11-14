MontanaBlack sucht neue Bleibe: Darauf achtet er besonders

Twitch-Star Marcel Eris, besser bekannt als MontanaBlack (37), hat Pläne geschmiedet, sein aktuelles Haus in Buxtehude gegen ein neues Domizil einzutauschen. In einem Gespräch mit der Bild verrät der Social-Media-Star, dass er sich nach mehr Platz, Modernität und Privatsphäre sehnt. Besonders stört ihn die Nähe zu den Nachbarn, die gerade beim Streamen ein Problem darstellt. In diesem Zusammenhang hat Monte auch ein gesteigertes Bedürfnis nach Sicherheit, was auf frühere Swatting-Vorfälle zurückzuführen ist. Diese Gefahr führt sogar so weit, dass er vor jedem Stream die Polizei informiert und Sicherheitskräfte vor seinem Zuhause stationieren lässt.

Ein weiterer Grund für die Suche nach einem neuen Zuhause sei seine Beziehung zu Freundin Lea sowie eine mögliche Familienplanung. "Da muss natürlich genug Platz für uns beide sein. (...) Und natürlich noch ein Zimmer, was (...) irgendwann zum Zimmer für das Kind oder die Kinder wird", erklärt der Star weiter. Neben einem Kinderzimmer ist ihm zudem Platz für seine Sammlungen und eine größere Garage wichtig. Über die Details zur Finanzierung oder dem Verbleib seines jetzigen Hauses hüllt sich Monte allerdings in Schweigen, betont jedoch, dass ein Verkauf oder eine Vermietung für ihn durchaus eine Überlegung darstellen.

MontanaBlack feierte durch seine Streamer-Karriere und seinen YouTube-Erfolg große Bekanntheit, was allerdings auch Herausforderungen mit sich bringt. Er startete seinen Kanal zunächst, um seine Leidenschaft für Gaming zu teilen, entwickelte sich jedoch schnell zu einer der bekanntesten Persönlichkeiten in der deutschen Streaming-Szene. Seine Offenheit in Bezug auf private und berufliche Themen kommt bei seinen Fans gut an. Ebenso gibt der Star regelmäßig Einblicke in sein Privatleben, sei es durch Storys zu seiner Vergangenheit oder seinen Alltag mit Freundin Lea, die ihn auch in allen Lebenslagen unterstützt.

Instagram / montanablack MontanaBlack, Streamer

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020