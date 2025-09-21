Spaßhochzeit? MontanaBlack und Lea standen vor Vegas-Altar

MontanaBlack (37) und seine Partnerin Lea machten einen großen Trip in die USA und unter anderem in Las Vegas Halt. Ihre Reise hielt der Streamer in einem ausführlichen Vlog für YouTube fest. Den betitelte er mit "Ich habe geheiratet". Und tatsächlich führte es die beiden in eine der berühmt-berüchtigten Hochzeitskapellen – Zeremonie und Ringtausch inklusive. Bei Instagram präsentiert das Paar stolz die Ringe. In den Kommentaren unter dem Video und unter den Bildern gratulieren die Fans und Kollegen wie Tanzverbot (28) fleißig zur Hochzeit. Aber hat Monte tatsächlich "Ja" gesagt? Einige Follower vermuten, dass die beiden nur zum Spaß vor den Altar getreten sind. Offiziell wäre die Eheschließung erst, wenn sie sie in Deutschland anerkennen lassen, wofür einige Voraussetzungen erfüllt sein müssen.

Ob nun verheiratet oder nicht – mit seiner Lea scheint Monte die Richtige gefunden zu haben. Offiziell machte er die Beziehung im Frühjahr in einem Twitch-Livestream: "Wir können ja Butter bei die Fische reden, wenn wir hier eine ehrliche Runde sind. Onkel Monte ist wieder vergeben, ja, das hat der ein oder andere von euch vielleicht schon mitbekommen." Wenig später stellte einer von Deutschlands größten Content Creatorn seine Liebste auch der Community vor – allerdings, ohne ihre Identität preiszugeben. Seitdem sind die beiden unzertrennlich und der 37-Jährige verzückt seine Fans immer wieder mit niedlichem Pärchen-Content.

Nun, da es so aussieht, als hätten die Hochzeitsglocken geläutet, wünschen sich einige Fans, dass aus Onkel Monte bald Papa Monte wird. Eigene Kinder waren für Marcel Eris, wie Monte bürgerlich heißt, bisher eher kein Thema. Dabei zeigte er in der Öffentlichkeit auch immer wieder ein Herz für Kinder und erlaubte beispielsweise einem kleinen Fan, sich in seinen Luxusschlitten zu setzen. Mit seiner Lea scheint er sich nun aber auch eigenen Nachwuchs vorstellen zu können. In einem Stream plaudert er aus, dass Lea über Übelkeit klagte, weshalb er einen Spaß über eine Schwangerschaft machte: "Wir liegen jetzt nicht mehr zu zweit im Bett, sondern zu dritt." Ein Scherz, aber der Gedanke schien ihm zu gefallen: "Voll das schöne Gefühl gerade."

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea in Las Vegas, 2025

Instagram / montanablack MontanaBlack und Freundin Lea im Juli 2025