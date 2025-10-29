Deshalb will MontanaBlack Motorradführerschein machen

MontanaBlack (37), der mit bürgerlichem Namen Marcel Eris heißt, hat angekündigt, sich einen lang gehegten Traum zu erfüllen und seinen Motorradführerschein zu machen. In einem Livestream stellte der Social-Media-Star aus Buxtehude sein Wissen auf die Probe und absolvierte eine Online-Theorieprüfung. Obwohl nicht alles fehlerfrei verlief – insbesondere bei Fragen zu Müdigkeit am Steuer und Pannenverhalten im Tunnel – ließ sich der Twitch-Star davon nicht entmutigen. Die Leidenschaft für Motorräder trägt MontanaBlack schon seit seiner Kindheit in sich, wie er gegenüber Bild erklärte: "Ich fand Motorradfahren schon immer cool!"

Die Anmeldung in einer Fahrschule ist jedoch noch nicht erfolgt. Der Streamer sieht den Online-Test vor allem als eine Art Bestandsaufnahme. Unterstützung und Skepsis halten sich in seinem Umfeld die Waage: Besonders seine Freundin Lea reagierte anfangs mit Sorge. Monte erklärte dazu: "Ich glaube, wie jeder Mensch um einen herum, der einen liebt, hat sie erstmal misstrauisch und mit etwas Furcht reagiert." Sein Vorhaben, daher auf ein eher langsames Modell zu setzen, könnte diese Sorge aber mildern. Von schnellen Sportmaschinen wie der Yamaha R1 will er bewusst Abstand nehmen, da ihn deren Geschwindigkeit zu sehr reizen könnte: "Wenn so ein Ding sehr schnell fahren kann, dann will ich es nämlich auch schnell fahren."

Stattdessen soll es eher ein gemütliches Cruiser-Modell werden – vielleicht ein Klassiker von Harley-Davidson. Die Begeisterung für motorisierte Zweiräder liegt bei Monte in der Familie. Schon als Kind fuhr er häufig auf dem Trike seines Vaters mit und entwickelte dabei früh seine Faszination: "Da hat es mir schon immer Spaß gemacht!" Neben seiner Vorliebe für teure Autos scheint der Twitch-Star, der eigentlich für die von Knossi (39) organisierte Show "Big Brother – Edition 2025" vorgesehen war, nun also auch auf zwei Rädern ein neues Hobby gefunden zu haben. Welche Maschine es am Ende wird und wann konkret die Fahrschule startet, lässt Monte jedoch noch offen.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack bei der Baller League 2024 in Köln

Instagram / montanablack MontanaBlack mit seiner Freundin Lea in Las Vegas

Instagram / knossi MontanaBlack und Knossi im September 2024