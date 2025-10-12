So wurde Désirée Nick zur Meisterin der verbalen Ohrfeige

Désirée Nick (69) macht im Promi Big Brother-Haus aktuell das, was sie am besten kann: anecken mit Stil. Scharfe Witze, blitzschnelle Reaktionen und null Rücksicht auf Empfindlichkeiten anderer: Sie bietet den Zuschauern, wofür sie gebucht wurde, und avanciert damit erneut zum Publikumsliebling. Grund genug, sich ihren Weg genauer anzusehen und zu fragen, wie sie zu der Frau wurde, die sie heute ist. 1956 als Désirée Gerda Saskia Pamela Amneris Aida Nick in Berlin-Charlottenburg geboren, träumte sie zunächst von einer Karriere als Balletttänzerin, versuchte sich dann als Religionspädagogin, bis sie schließlich ihren Weg in die Unterhaltungsbranche fand. Als Schauspielerin, Synchronsprecherin, Autorin und Kabarettistin wurde Désirée selbst zur Marke. Ihr Claim von Anfang an: Die spitzeste Zunge Deutschlands.

Désirée, die bei South Park einst Direktorin Victoria ihre Stimme lieh, wollte nie Everybody's Darling sein. Sie war auf Wirkung aus und zeigte schon 2004 im Dschungelcamp, dass ein scharfer Verstand und gnadenlose Ehrlichkeit beim Reality-Publikum extrem gut ankommen. "Ich spreche aus, was andere nur denken", sagte sie – und hielt sich seither konsequent daran. Bei "Promi Big Brother" kämpfte sie sich 2015 bereits einmal bis ins Halbfinale und bewies bei Promis unter Palmen erneut, dass sie verbal mit harten Bandagen kämpft. Jetzt tritt sie wieder im Container an – als Frau, die ihr Können längst bewiesen hat und trotzdem noch Spaß daran hat, zu zeigen, dass Altersmilde für sie ein Fremdwort ist.

Privat war Désirée von 1994 bis 2011 mit Heinrich Prinz von Hannover (64) liiert. Aus der Beziehung ging 1996 ihr Sohn Oscar hervor, der 2017 britische Staatsbürgerschaft erhielt. Diese Fügung verschafft ihm nun die Möglichkeit, sich als "Seine Königliche Hoheit, Oscar Julius Henry Prinz von Hannover" ansprechen zu lassen. Lange verlor Désirée kein Wort über die Verbindung mit Heinrich, doch enthüllte in einem Bild-Interview 2021, dass ihr Ex geheiratet und die Beziehung dennoch fortgesetzt habe. Ihr Sohn Oscar sei heute das Einzige, das die beiden noch verbinde. Inzwischen lebt die Kabarettistin in Falkensee bei Berlin auf einem geräumigen Anwesen mit großem Garten.

Instagram / nickdesiree Désirée Nick, Reality-TV-Star

Joyn Désirée Nick und Harald Glööckler bei "Promi Big Brother"

Joyn "Promi Big Brother"-Kandidaten Désirée Nick beim Polaroid-Shooting, 2025