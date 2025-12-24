Geburtstag in Aspen: Lauren und Jeff Bezos im Cowboy-Look

Schnee, Shopping und Star-Besuch: Lauren Sánchez setzt ihre 56. Geburtstagsfeier im Winterparadies Aspen fort – an ihrer Seite Ehemann Jeff Bezos (61). Am Sonntag wurden die beiden bei einem Abstecher in den Kultladen Kemo Sabe gesichtet, beide im passenden Cowboy-Look mit Hüten, Jeans und Mantel. Die Frau des Geschäftsmanns entschied sich dabei für ein Ensemble komplett in Schwarz. Mit von der Partie war auch der DJ Diplo (47), der zwar auftauchte, aber auf den Westernhut verzichtete.

Zuvor hatte Lauren (56) bereits am Wochenende eine glamouröse Geburtstagsparty mit Freundinnen wie Khloé Kardashian (41) gefeiert. Kris Jenner (70) teilte einige Einblicke in die Sause auf ihrem Instagram-Account. Darauf posierte das Geburtstagskind gemeinsam mit den TV-Bekanntheiten in schicker Garderobe in einem weihnachtlich geschmückten Eingangsbereich. Zu den Schnappschüssen schrieb die Matriarchin: "Ich liebe es, die Weihnachtszeit mit diesen beiden zu verbringen." Auch Khloé postete die Bilder und dankte Lauren für ihre Gastfreundschaft.

Parallel nutzte Lauren die Tage zum Rückblick auf ein Jahr voller persönlicher Highlights. In einem langen Social-Media-Post schrieb sie: "Eine weitere Runde um die Sonne. Wenn man mir als kleines Mädchen gesagt hätte, dass mein Leben mit 56 so aussieht, hätte ich es wohl nicht geglaubt. Und es geht nicht einmal um die großen Momente." Sie erinnerte daran, dass die Hochzeit mit Jeff in Venedig zwar "wunderschön" war, vieles aber in leisen Augenblicken passierte. Im neuen Jahr wolle sich die Milliardärsgattin auf die simplen Dinge konzentrieren.

ActionPress / Backgrid Lauren Sánchez und Jeff Bezos, Dezember 2025

Instagram / krisjenner Lauren Sánchez und Kris Jenner

Teyssot,Pierre Lauren Sánchez und Jeff Bezos bei ihrer Hochzeit in Venedig im Juni 2025