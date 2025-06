Stolze Mama: Lauren Sánchez' Tochter Ella war Trauzeugin

Lauren Sánchez (55) und Jeff Bezos (61) haben sich am vergangenen Freitag auf der malerischen Insel San Giorgio Maggiore in Venedig das Jawort gegeben. Die Hochzeit des Amazon-Gründers und der Journalistin war ein glamouröses Ereignis, an dem zahlreiche prominente Gäste teilnahmen. Lauren wurde von ihren Söhnen Nikko und Evan zum Altar geführt, während ihre Tochter Ella laut People als Trauzeugin diente. Die 17-Jährige hielt zudem eine Rede während der Zeremonie.

Lauren steht ihren Kindern sehr nahe. Das zeigte sich auch an den Looks der Familie. So wurde nicht nur die glückliche Braut für ihren großen Tag von Dolce & Gabbana eingekleidet, sondern auch Ella trug einen maßgeschneiderten Anzug desselben Modehauses. Wie Lauren zuvor im Interview mit Vogue verriet, verließ sich Ella ganz auf die modischen Entscheidungen ihrer Mutter. "Ella ist originell, sie tanzt nach ihrer eigenen Pfeife. Sie hatte noch nicht mal eine Anprobe, aber sie wird fantastisch aussehen", gab die 55-Jährige stolz an und fügte glücklich hinzu: "Es hat am meisten Spaß gemacht, alle meine Kinder einzukleiden."

Das frischvermählte Paar ließ es bei den Feierlichkeiten ordentlich krachen: Internationale Prominenz gab sich die Ehre, darunter Oprah Winfrey (71), die Kardashians, Leonardo DiCaprio (50) und Orlando Bloom (48). Die Zeremonie wurde musikalisch von Matteo Bocelli untermalt, der "Can't Help Falling in Love" von Elvis Presley (✝42) zum Besten gab und die Gesellschaft zu Tränen rührte. Auch hochrangige Persönlichkeiten wie Königin Rania von Jordanien (54) und Bill Gates (69) zählten zu den Gästen.

Getty Images Lauren Sánchez im Juni 2025

Getty Images Lauren Sánchez und Jeff Bezos im März 2025

Getty Images Lauren Sánchez an ihrem Hocheitstags in Venedig, 27. Juni 2025