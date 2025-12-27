Vor Umzug: So wuppten HadeB-Lina & Daniel ihre Fernbeziehung

Lina und Daniel haben sich trotz der Entfernung zwischen Kiel und Baden-Württemberg erfolgreich als Hochzeit auf den ersten Blick-Paar etabliert. Nun steht eine große Veränderung bevor: Zum neuen Jahr wird Lina zu Daniel in den Süden ziehen und damit wird die Fernbeziehung der beiden ein Ende finden. Im Gespräch mit Promiflash gaben die beiden Einblicke in ihre bisherige Beziehung auf Distanz. "Wir haben natürlich schon versucht, uns die letzten Monate so oft wie möglich zu sehen und uns ganz oft zu besuchen", erklärte der Bildungsreferent. Die gemeinsamen Treffen seien für sie beide sehr wichtig gewesen, wie er ergänzte: "Die Tage, die wir dann ohne einander verbracht haben, waren schon ein bisschen doof."

Während der vergangenen Monate konnte Daniel dank Homeoffice häufiger nach Kiel reisen, um Zeit mit Lina zu verbringen, während ihr eigener Job weniger Flexibilität erlaubte. Doch auch gemeinsame Auszeiten kamen nicht zu kurz: Im August genossen sie einen elf Tage langen Urlaub am Strand, um zur Ruhe zu kommen und Zeit miteinander zu verbringen. Ihre Fernbeziehung war jedoch schon seit Längerem als Übergangslösung geplant. "Wir haben schon vor, zusammenzuziehen", hatte Daniel bereits vor der Verkündung des Umzugs im Promiflash-Interview angedeutet. Nun, da der Umzug vor der Tür steht, scheint das Paar seinem Ziel eines gemeinsamen Alltags ein gutes Stück näher gekommen zu sein.

Ganz aktuell gaben die beiden auch auf Instagram ein ehrliches Update zu ihrem weiteren Weg. Lina erzählte offen, dass der Anstoß zum Umzug nach dem großen Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" von ihr ausging und Daniel sie mit seiner Reaktion überraschte. "Manchmal entscheidet man sich nicht für einen Ort, sondern füreinander", erklärte sie. Die 26-Jährige verriet, wie sie ihren Ehemann nach dem Finale direkt fragte: "Nach dem Finale haben wir eine Entscheidung getroffen, die Daniel völlig überrascht hat. Als ich ihn fragte, ob ich zu ihm nach Baden-Württemberg ziehen kann, war er erst einmal sprachlos." Für beide markierte das den bewussten Start in einen neuen Lebensabschnitt.

Anzeige Anzeige

Joyn Daniel und Lina beim "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Daniel und Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Paar 2025

Anzeige Anzeige

Joyn / Markus Hertrich Lina, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidatin 2025

Anzeige