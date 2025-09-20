Arnold Schwarzeneggers Ex nahm die Hälfte von seinem Geld

Arnold Schwarzenegger (78) sorgte kürzlich bei der Zeremonie zur Verleihung eines Sterns auf dem Hollywood Walk of Fame für den Journalisten Chris Wallace für Aufmerksamkeit. In seiner Rede verglich er Chris laut Hello! humorvoll mit seiner Ex-Frau Maria Shriver (69), die ebenfalls Journalistin ist. "Der einzige Unterschied zwischen Chris und Maria ist, dass Chris mir nie die Hälfte meines Geldes genommen hat", witzelte Arnold vor den Anwesenden und bezog sich damit auf die Scheidung von Maria, die diese 2011 nach 25 Jahren Ehe eingereicht hatte. Die beiden hatten sich unter anderem mit der gemeinsamen Erziehung ihrer vier Kinder Katherine (35), Christina, Patrick (32) und Christopher arrangiert.

In den vergangenen Tagen gab es jedoch bereits andere Schlagzeilen innerhalb der Schwarzenegger-Familie. Bei der Hochzeit von Patrick und Model Abby Champion in Idaho fehlte Joseph Baena (27), Arnolds Sohn aus einer früheren Affäre mit der Haushälterin Mildred Baena. Grund dafür war verschiedenen Berichten zufolge, dass Joseph nicht eingeladen war. Patrick und Abby hatten sich bewusst für ein eher privates Fest entschieden, bei dem nur enge Freunde und die engste Familie anwesend waren. Dieser magische Moment sei ganz auf das Paar und deren Liebe zueinander fokussiert gewesen.

Arnold selbst hat in der Vergangenheit mehrfach offen über seine Fehler gesprochen und betont, dass er sehr stolz auf Joseph sei. Trotz der schwierigen familiären Dynamik hält er engen Kontakt zu all seinen Kindern und hatte sich nach der Enthüllung über die Affäre bemüht, Verantwortung zu übernehmen. Maria verarbeitete die Affäre auf ihre ganz eigene Weise. In ihrem Gedichtband "Ich bin Maria" gewährte die Journalistin sehr persönliche Einblicke in ihre Gefühlswelt nach dem Vertrauensbruch. "Ich hörte die Worte, aber ich hatte mich aufgelöst. Ich war nicht da. Dieser Moment veränderte alles", fasste sie die schwere Zeit nach Arnolds Geständnis zusammen. Sie schrieb offen über ihre Suche nach Halt – von klassischen Therapien bis hin zu einem Aufenthalt im Kloster.

Getty Images Arnold Schwarzenegger und Maria Shriver im Jahr 2003

Getty Images Abby Champion und Patrick Schwarzenegger im März 2025

Getty Images Joseph Baena, Schauspieler