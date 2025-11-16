Jimi Blue Ochsenknecht lernt als Neu-Papa "jeden Tag dazu"

Jimi Blue Ochsenknecht (33) macht ernst mit dem Papa-Alltag: Der Schauspieler stärkt aktuell spürbar die Bindung zu seiner Tochter Snow Elanie Koc (4) und nimmt dafür auch zusätzliche Wege auf sich. Gegenüber Bild beschreibt er, wie gut ihm die neue Routine tut und wie sehr er die gemeinsame Zeit genießt. "Ich fühle mich total wohl", sagt Jimi über seine neue Rolle. Er verbringt mehr Tage in Hannover, um näher an Snow zu sein und Ex-Partnerin Yeliz Koc (32) im Familienalltag zu unterstützen. "Ich lerne jeden Tag als Vater dazu", erklärt er weiter.

Jimi betont, dass er nun bewusst andere Prioritäten in seinem Leben setzt. Der Fokus liegt klar auf Zeit mit seinem Kind, Struktur im Tagesablauf und verlässlicher Präsenz. Das war nicht immer so – Jimi und Yeliz trennten sich, noch bevor Snow zur Welt kam. In den ersten Lebensmonaten seiner Tochter war der Sohn von Uwe Ochsenknecht (69) zur Stelle, danach brach der Kontakt ab. Zwischenzeitlich distanzierte er sich sogar komplett von der Vaterschaft und bezeichnete sich selbst als "unfreiwilligen Erzeuger". Mittlerweile scheinen sich die Wogen aber wieder geglättet zu haben.

Wie das Verhältnis zwischen Jimi und Snow heute ist, dürfen Fans bald mit eigenen Augen bestaunen. Während die Vater-Tochter-Dynamik in den vergangenen Monaten wuchs und gedieh, ließ sich die kleine Familie von Kameras begleiten. Das Ergebnis steht ab dem 2. Dezember unter dem Namen "Yeliz & Jimi - We Are Family?!" exklusiv auf Sky, WOW und Sky One zum Streaming bereit.

Imago Jimi Blue Ochsenknecht, 2024

Instagram / yelizkoc Yeliz Koc' Tochter Snow Elanie

SKY Offizielles Foto zur Sky-Doku "Yeliz & Jimi - We Are Family?!".