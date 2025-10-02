"Princess Charming"-Shirine mit Mitstreiterin Vanessa liiert

Shirine und Vanessa haben ihre Teilnahme an der diesjährigen Staffel von Princess Charming mit einem romantischen Happy End gekrönt. Nachdem die beiden während der Show zunächst um das Herz von Vanessa Borck (29) gekämpft hatten, verkündeten sie nach der Wiedersehensfolge via Instagram, dass sie nun ein Paar sind. "Princess Charming vorbei. Gewinner: Wir. Wir freuen uns, das endlich mit euch teilen zu können", schrieben sie unter gemeinsame Fotos und Videos. Die Freude über das neue Liebesglück ist bei ihren Fans groß, wie zahlreiche begeisterte Kommentare zeigen.

Neben zahlreichen Herz-Emojis teilen die Fans der beiden Frauen zudem liebevolle Kommentare. "Jetzt ist mein Herzchen doch endlich glücklich", "Oh, wie schön, ich freue mich" und "Zwei wundervolle Menschen haben sich gefunden. Das ist richtig healing, nach dem ganzen Drama und Shit. Euch alles Liebe und Glück der Welt", lauten nur drei von vielen weiteren Botschaften. Wie lange Shirine und Vanessa bereits ein Paar sind und wann genau es zwischen ihnen gefunkt hat, verraten sie vorerst nicht. Doch das breite Lächeln in ihren Gesichtern zeigt, wie glücklich sie miteinander sind.

Auch bei anderen ehemaligen "Princess Charming"-Kandidatinnen gab es zuletzt jede Menge Herzklopfen. So sorgten Hanna Sökeland und Chantal-Jale vor drei Wochen mit einem Video auf Social Media für Aufregung. Die beiden Frauen knutschten leidenschaftlich vor der Kamera und schauten sich dabei verliebt in die Augen. Kommentiert wurde das Ganze nur mit einem rosafarbenen Herz – doch für die Fans war sofort klar: Hanna und Chantal-Jale waren mehr als nur Freunde. "Oh mein Gott, Girl! Alles Glück der Welt für euch", "Ah, nur das Beste für euch" und "Oh mein Gott, ihr habt das Beste verdient", kommentierten begeisterte Follower. Gegenüber Promiflash bestätigte die einstige Princess dann ihre Beziehung mit Kandidatin Chantal-Jale.

Instagram / shirinexploring Vanessa und Shirine von "Princess Charming", September 2025

Instagram / shirinexploring Shirine und Vanessa von "Princess Charming", September 2025

RTL Nessi Borck, Vanessa, Seinep und Donija bei "Princess Charming"

