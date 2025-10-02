Hatte "Princess Charming"-Fiona Problem mit Donijas Kind?

Beim großen Princess Charming-Wiedersehen wurden offene Themen und Spannungen zwischen den Kandidatinnen aufgegriffen – im Fokus: die Kinderfrage. Fiona, eine der Teilnehmerinnen, sprach dabei Klartext über ihre Erfahrungen. Während sie betonte, dass Nessi als Mutter nie ein Problem darstellte, kam es zu einer Konfrontation mit einer anderen Kandidatin. Vor der Show hatte Fiona Donija gedatet, die ebenfalls ein Kind hat. Hier sorgte die Thematik offenbar für Schwierigkeiten. Fiona gestand bereits während der Show, dass die gemeinsame Zeit oft gefehlt habe, was letztlich die Beziehung belastete.

Donija zeigte sich beim Wiedersehen sichtlich enttäuscht über Fionas späte Offenheit. Während sie erklärte, keinen Groll gegen Fiona zu hegen, kritisierte sie den Mangel an Klarheit in ihren Aussagen. Besonders störte sie, dass Fiona erst nach Ermutigung von Außenstehenden Kontakt suchte und dabei offenbar in ihrem Umfeld weniger schmeichelhafte Bemerkungen fallen ließ. Donija wies entschieden zurück, dass ihr Kind je zwischen ihnen im Bett gelegen habe, wie es angeblich von Fiona in vertrauter Runde behauptet wurde: "Fiona, wir waren so eng miteinander, wir haben 24/7 Kontakt gehabt. Ich höre zum allerersten Mal, dass mein Kind ein Problem war."

Fiona nutzte die Gelegenheit, um erneut Stellung zu beziehen und räumte ein, dass sie damals einfach nicht bereit gewesen sei, sich auf eine Beziehung einzulassen, in der Kinder eine Rolle spielen. Dabei stellte sie aber auch klar, dass sie Kinder nicht als Hindernis betrachte: "Im Großen und Ganzen würde ich eigentlich sagen nein", sagte sie auf die Frage, ob sie ein Problem mit Donijas Kind gehabt habe. Rückblickend habe sie gemerkt, dass ihre Unsicherheit und mangelnde Reife der eigentliche Grund für die Schwierigkeiten gewesen seien. Nessi und ihre Tochter hingegen seien für sie nie eine Herausforderung gewesen, was Fiona im Laufe des Gesprächs betonte.

RTL / Fine Lohmann Fiona, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025

RTL "Princess Charming"-Kandidatin Donija, 2025

Princess Charming, RTL+ Princess Nessi bei "Princess Charming", 2025

