"Princess Charming"-Wiedersehen: Ist Nessi wieder vergeben?

Beim großen Wiedersehen der Datingshow Princess Charming hat Vanessa Borck (29), besser bekannt als Nessi, offen über ihren aktuellen Beziehungsstatus gesprochen. Die Reise der diesjährigen Princess endete abrupt und schmerzlich, als ihre Favoritin Lotti ihre Gefühle nicht erwiderte und die Show freiwillig verließ. Die Influencerin brach daraufhin ihre Reise nach der großen Liebe ab. Jetzt verrät sie, ob sie nach den Dreharbeiten ihre Mrs. Right kennengelernt hat. "Ich bin auf jeden Fall Single, das kann man sagen", plauderte sie beim Wiedersehen und fügte hinzu: "Ich habe zwar kein Happy End bekommen, aber bin happy mit dem Ende." Trotz der herben Enttäuschung bleibt sie optimistisch und glaubt weiterhin an die große Liebe.

Auch neue Bewerberinnen lassen nicht lange auf sich warten: Nessi hat bereits erste Nachrichten von interessierten Frauen erhalten. Der Social-Media-Star nutzte die Gelegenheit, um seinen Wunsch an das Leben zu richten: "Ich hoffe, da draußen ist vielleicht die Frau meines Lebens, die ich heiraten darf und hoffentlich für immer an meiner Seite." Doch nicht nur Nessi ist voller Hoffnungen, auch ihre Fans teilten auf Instagram ihre Gefühle. Viele hatten auf ein Liebes-Happy-End mit Kandidatin Kim gehofft, doch die ersehnten romantischen Entwicklungen zwischen den beiden blieben aus. "Oh man, wofür hab ich das jetzt geschaut, ich habe so auf Kim gehofft", schrieb ein enttäuschter Fan. Ein anderer kommentierte: "Dann ist wohl aus Kim und Nessi leider doch nichts geworden."

Bereits vor rund einer Woche hatten die Fans miterlebt, wie die diesjährige Staffel ganz anders als gewohnt endete. Die sonst so emotionale Finalfolge blieb aus. Denn Lotti verließ die Villa freiwillig und nahm Nessis Herz gleich mit. Unter Tränen gestand die Influencerin vor dem Rest der Frauen: "Mein Herz ist so kaputt, dass ich gerade einfach niemanden mehr reinlassen kann." Für die Mutter einer Tochter stand fest, dass es unfair und unehrlich gewesen wäre, das Liebesabenteuer fortzusetzen, obwohl ihre Gefühle längst vergeben waren.

RTL / Fine Lohmann Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Instagram / kimberlysimmler Kimberly Simmler, "Princess Charming"-Kandidatin

RTL / Fine Lohmann Lotti, "Princess Charming"-Kandidatin, 2025