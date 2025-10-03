Nach "Princess Charming": Lotti suchte Tattoo für Nessi aus

Vanessa Borck (29), die diesjährige Princess Charming, hat in einem Gespräch für den Podcast "Aftershow - Der Reality-TV-Podcast" eine besondere Enthüllung gemacht: Das Motiv ihres jüngsten Tattoos wurde von ihrer einstigen Favorit-Kandidatin Lotti ausgewählt. Vanessa, die auch als Nessi bekannt ist, erklärte, dass sie bei Lotti zum ersten Mal das Bedürfnis gefühlt habe, ihre Verbindung unter ihrer Haut festzuhalten. Das Tattoo zeigt eine Krone, die für die Show steht, verbunden mit einem von Lotti bestimmten Design.

Das Tattoo entstand nach ihrer gemeinsamen Zeit in der TV-Show – denn auch danach hatten die beiden Frauen noch eine Weile Kontakt. Während Nessi bei "Princess Charming" unter mehreren Kandidatinnen nach der wahren Liebe suchte, war es ausgerechnet die Blondine, die die Show freiwillig verließ. Ein harter Schlag für die 29-Jährige. Der Kummer über die Entscheidung ihrer Favoritin führte sogar dazu, dass Nessi die Staffel erstmals in der Geschichte dieses Dating-Formats in Folge zehn frühzeitig abbrach.

Doch die Reaktionen der Fans fallen gemischt aus. Auf Social Media zeigt sich die Community gespalten über die tiefe Bedeutung des Tattoos. Unter einem Clip des Gesprächs äußerte ein Nutzer skeptisch: "Nessi ist einfach immer noch nicht drüber weg." Ihre Community scheint das Gefühl zu haben, dass Vanessa die Tatsache, dass es mit ihr und Lotti nicht funktioniert hat, noch nicht ganz verarbeitet hat. Vanessa selbst hat sich zu der Resonanz der Fans bislang nicht weiter geäußert.

Collage: Instagram, RTL Lotti Kappes und Vanessa Borck

Princess Charming, RTL+ Vanessa Borck, "Princess Charming" 2025

Bugge / ActionPress Vanessa Borck, Influencerin