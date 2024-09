Britney Spears beendet Unterhaltszahlung für Kids mit Kevin

Seit der Trennung ihrer Eltern leben Jayden (18) und Sean (19) bei ihrem Vater Kevin Federline (46), ihre berühmte Mutter Britney Spears (42) kam dennoch finanziell für ihren Nachwuchs auf. Doch mit den Unterhaltszahlungen ist jetzt Schluss! Der Grund: Am Donnerstag wurde Brits jüngster Sohn volljährig. "Die Menge an Geld, die Britney Kevin für die beiden Jungs gegeben hat, ist außergewöhnlich und es ist genug für jeden Mann, um eine ganze Familie zu unterstützen, was er ihrer Meinung nach auch getan hat", erklärt zudem eine Quelle gegenüber Daily Mail. Insgesamt soll die Sängerin mehr als 4,5 Millionen Euro für Jayden und Sean gezahlt haben.

Mit dem Ende der Zahlungen wird nun vermutet, dass Kevin große Geldprobleme bekommen wird – der 42-Jährigen soll das aber recht egal sein. "Britney hört, dass er kein glücklicher Mensch ist. Britney lebt ihr bestes Leben", betont die Quelle außerdem. Grund für die finanzielle Sicherheit der "Toxic"-Interpretin sei vor allem der Erfolg ihrer Memoiren "The Woman in Me" und der Vertrag mit Universal Pictures, der es ihr ermöglicht, das Buch zu verfilmen.

Nach nur drei Monaten Beziehung hatten sich Kevin und Britney am 18. September 2004 das Jawort gegeben. In den darauffolgenden Jahren durften sie Jayden und Sean auf der Welt begrüßen. 2007 folgte schließlich das Ehe-Aus, seitdem gestaltet sich der Kontakt zwischen Britney und ihren Kids als schwierig – denn die Brüder wollen nichts von ihrer Mama wissen. "Jahrelanges Fehlverhalten und besorgniserregendes Auftreten lassen sich nicht einfach ausradieren. Es gibt keine Anzeichen dafür, dass die Dinge besser geworden sind", erklärte ein Insider gegenüber TMZ. Angeblich hat Britney ihre Jungs seit mehr als drei Jahren nicht gesehen.

Getty Images Kevin Federline und Britney Spears, Februar 2005

Instagram / britneyspears Britney Spears und ihre Söhne Jayden und Sean im November 2018

