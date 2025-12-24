MontanaBlack schockt Fans mit Wichtel-Rant nach XMAS-Event

Vor wenigen Tagen schmiss MontanaBlack (37) sein alljährliches XMAS-Event. Auch in diesem Jahr wurde unter den Gästen wieder gewichtelt. Neben superteuren Präsenten wie einem Boot, einer Drohne, neuen Apple-Produkten und weiteren XXL-Geschenken traf aber nicht jedes Mitbringsel den extravaganten Geschmack des Veranstalters. "Es waren wieder bodenlose Wichtelgeschenke dabei, leider. Ich musste mich wirklich zusammenreißen, da jetzt nicht crashout zu gehen, aber da waren wirklich welche dabei, wo ich mich gefragt habe, warum zum f*ck gibst du diese Sch***e hier ab. Es ist zum Kotzen", regt Monte sich in einem Twitch-Stream, von dem ein Ausschnitt auf Instagram landete, auf. Als Beispiel nennt er einen Kaffeewärmer und ein signiertes Delay-Sports-Trikot. Was für viele wohl ganz normale Wichtelgeschenke sind, erfüllen seiner Meinung nach wohl nicht den Anspruch seiner Veranstaltung.

In den Kommentaren wird schnell deutlich, dass die meisten Fans die Meinung des Streamers nicht teilen. Seine Worte über die Geschenke, die ihm nicht gefielen, kommen gar nicht gut an. "Respektlos, sich so über Geschenke zu beschweren" und "Langsam merkt man leider, wie Geld deinen Charakter verdirbt", schreiben zwei Nutzer. Ein weiterer kommentiert: "Junge, wie kann man nur so abgehoben sein." Weitere sind der Meinung, Monte habe den "Bezug zur Realität verloren". Viele schreiben, dass sie kleinere und vor allem selbstgemachte Geschenke sehr viel angemessener fanden, wie beispielsweise das von Gamerin Veyla Renée. Die erzählt in einem aktuellen Video von ihrem Geschenk: Eine mit viel Liebe selbstgemachte Pokémon-Weihnachtskugel, die letztendlich nicht mal verlost wurde. "Dieses Wichteln war einfach nur noch ein Schwanzvergleich, wer mehr Geld hat und wer das teurere und krassere Geschenk. Ich hatte diese Kugel mit viel Mühe gemacht, damit ich halt was verschenke, was sonst niemand hat und was man nicht kaufen kann. [...] Ich habe so krass viel Hate dafür bekommen", erzählt sie und fügt hinzu: "In der Einladung stand nur drin, kein Schrottwichteln und halt ein cooles Geschenk."

Das XXL-Weihnachtsfest, das 14 Stunden lang live auf Twitch gestreamt wurde, ließ sich der 37-Jährige ebenfalls einiges kosten. "Eine halbe Million haben wir bezahlt, oder sind die Kosten, die wir hatten. Das ist natürlich ein Haufen Geld", erzählte er in dem Live-Stream. Dafür gab es ein großes Buffet, einen Schneehügel zum Schlittenfahren, eine Eisbad-Challenge und sogar eine Arena, in der man sich zu zweit auf einem Balken duellieren konnte und beim Herunterfallen auf Schaumstoff landete. Auf den Kosten blieb Monte jedoch nicht sitzen: Er verriet, dass er dabei nicht ins Minus gehe, sondern am Ende bei null herauskomme.

ActionPress / Panama Pictures MontanaBlack während der Baller League 2024

Imago MontanaBlack beim Eligella Cup im Audi Dome, München, am 11.09.2022

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Was sagt ihr zu Montes Wichtel-Rant nach dem XMAS-Event? Drüber – Geschenke sind Geschenke, Punkt. Nachvollziehbar – bei einem High-End-Event erwartet man eben besondere Präsente. Ergebnis anzeigen