MontanaBlack filmt sich bei 300 km/h am Steuer selbst

Mitten in der Nacht, auf einer deutschen Autobahn, hielt MontanaBlack (37) seine Community kürzlich in Atem: Der Streamer, der bürgerlich Marcel Eris heißt, zeigte in seiner Instagram-Story ein Bild seiner Dashcam – und das Tempo auf dem Tacho. 296 km/h standen dort, während er zugleich offenbar das Handy in der Hand hielt und den Moment festhielt. Dazu schrieb der Social-Media-Star kurz: "Nachtfahrt beste."

Bereits 2024 hatte MontanaBlack Material von sich veröffentlicht, das ihn mit rund 300 km/h auf der Straße zeigte und nur einer Hand am Lenkrad. Daraufhin wurde er auch von Kollegen, wie dem Twitch-Sternchen Staiy, öffentlich kritisiert. Aktuell flammt die Diskussion vor allem im Netz wieder auf. Auf Reddit formulierte ein Nutzer: "Es ist jetzt wahrlich keine neue Erkenntnis, dass ein durchschnittlicher Goldfisch wahrscheinlich mehr Fähigkeit zur Selbstreflexion und Einsicht besitzt als MontanaBlack." Ein anderer schrieb: "So oft, bis etwas Schlimmes passiert. Und mit 'schlimm' meine ich leider nicht, dass die Polizei ihn anhält oder so etwas. Nur, anders lernen solche Menschen es nicht."

MontanaBlack gehört zu den bekanntesten YouTubern in Deutschland. Neben Gaming-Videos stellt er auch Real-Talk ins Netz. Seine Liebe zum motorisierten Fortbewegungsmittel ist kein Geheimnis. Schon früher sprach er von seinem langfristigen Traum, den Motorradführerschein zu machen – trotz holpriger Theorieproben. Doch während er seine PS-affine Community regelmäßig mit Einblicken in diese Welt versorgt, rückt seine Vorbildfunktion bei Netzdiskussionen zunehmend in den Fokus, die viele Fans und Kritiker als fragwürdig einschätzen.

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack, 2019

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Juni 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / montanablack MontanaBlack im Januar 2020

Was sollte nach dem Clip passieren? Klare Konsequenzen wie Anzeige/Strafe. Eine öffentliche Entschuldigung und Einsicht reichen. Nichts weiter – der Shitstorm ist Strafe genug. Ergebnis anzeigen