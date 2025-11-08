So kam es zum Comeback von Walentina Doronina und ihrem Ex

Walentina Doronina (25) ist zurück im Liebesglück – und zwar mit ihrem Ex! Bei der Premiere von "Die Abrechnung – Der Promi-Showdown" verriet die Reality-Beauty jetzt im Gespräch mit Promiflash, wie das überraschende Comeback zustande kam: "Wir wohnen in derselben Stadt und haben nie den Kontakt verloren", erzählte sie – und strahlte dabei über das ganze Gesicht. "Wir lieben uns. Ich glaube, das ist eine ganz andere Liebe. Wir sind froh, beieinander zu sein." Damit macht Walentina klar: Dieses Kapitel wurde nicht einfach neu aufgeschlagen – sie schreiben es völlig neu. Kein Rückfall in alte Muster, sondern ein echtes Herzens-Update: tiefer, ehrlicher, erwachsener – und genau so, wie es sich für sie richtig anfühlt.

Walentina betonte in dem Gespräch, warum ihre Beziehung so einzigartig für sie ist. Ihr Partner biete ihr Rückhalt in ihrem stressigen Berufsalltag und gebe ihr die Möglichkeit, ganz sie selbst zu sein. "Bei ihm kann ich abschalten. Ich muss mich nicht verstellen und kann einfach mal lustig sein oder mich auch mal entschuldigen, wenn etwas nicht passt", erklärte sie. Die beiden scheinen nicht nur ihre Liebe neu entdeckt, sondern auch ein tiefes gegenseitiges Verständnis füreinander gefunden zu haben. Einen optimistischen Blick in die gemeinsame TV-Zukunft wagte Walentina ebenfalls: "Vielleicht sieht man uns irgendwann mal im TV. Man weiß nicht, was die Zukunft bringt, aber ich bin nicht abgeneigt."

Walentina hat sich in der Vergangenheit als offene und selbstbewusste Persönlichkeit einen Namen gemacht. Bereits früher enthüllte sie Details über ihren Partner – etwa, dass er ein erfolgreicher Unternehmer sei, der fest im Leben stehe und klare Ziele verfolge. Diese Eigenschaften scheinen sich hervorragend mit Walentinas turbulentem Alltag zu ergänzen, in dem sie oft mit unterschiedlichsten Projekten, Drehs und Social-Media-Terminen jongliert. Kein Wunder, dass sie solch einen Ausgleich besonders zu schätzen weiß.

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / walentinadoroninaofficial Walentina Doronina mit ihrem neuen Freund, Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Walentina Doronina, November 2025