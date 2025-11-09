"Mit 29 gebären": Walentina Doronina teilt konkrete Pläne

Walentina Doronina (25) überrascht mit erfreulichen Neuigkeiten aus ihrem Privatleben: Die Reality-TV-Darstellerin hat konkrete Nachwuchspläne. Nachdem sie ihrer Beziehung zu ihrem Ex-Freund eine neue Chance gegeben hat, scheint sie überaus sicher, sich hier den Mann fürs Leben geangelt zu haben. Und das offenbar gerade zur rechten Zeit, wie ein Blick auf ihren gut durchgetakteten Zeitplan verrät: "Mit 27 will ich einen Ring am Finger haben, mit 28 ein Baby im Bauch und mit 29 dann gebären", erzählt Walentina im Interview mit Promiflash. Doch bevor es so weit ist, stehen noch andere Meilensteine an, die die Blondine gemeinsam mit ihrem Partner angehen möchte.

Stolz berichtet Walentina, dass sie bereits in ihre gemeinsame Zukunft investiert hat: "Ich habe jetzt eine Eigentumswohnung gekauft, die Ende 2026 fertig wird. Natürlich ziehen wir da zusammen ein." Entscheidend für die 25-Jährige sei zudem, dass sie vor dem ersten Kind zwar verlobt sein möchte, die Hochzeit aber erst nach der Geburt stattfinden soll. Ihre Worte wirken entschlossen, der Zeitplan wohldurchdacht. So drücken Walentinas Fans dem Paar fest die Daumen, dass sie ihren klar vorgezeichneten Lebensweg ohne weitere Zwischenfälle in partnerschaftlicher Harmonie verwirklichen können.

Die Liebe spielte im Leben der Influencerin und Fernsehpersönlichkeit schon immer eine wichtige Rolle. Obwohl das Paar eine Trennung durchlebte, fand Walentina in Interviews stets versöhnliche Worte für die Beziehung. Den Grundstein für ihre aktuelle Zuversicht legt offenbar die wiedergewonnene Nähe und das intensive Verständnis füreinander, das durch die Trennung nur gewachsen sei. Die konkreten Pläne mit ihrem Partner verdeutlichen, dass Walentina bereit ist, in eine gemeinsam gestaltete Zukunft zu blicken – eine Zukunft, die weniger TV-Rummel und glamouröse Events, sondern eher Häuslichkeit und Stabilität in den Fokus rückt.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Uwe Erensmann Walentina Doronina, August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige Anzeige

IMAGO / APress Walentina Doronina, Realitystar

Anzeige