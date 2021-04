Laura Maria gibt endlich ein Statement zu Marcel Caruso Kaiser ab! Bei Are You The One? knisterte es zwischen der Influencerin und dem Berliner gewaltig – ein sogenanntes Perfect Match waren sie aber nicht: Laut Flirt-Experten sollte die Kandidatin Leonie, auf die der 23-Jährige ebenfalls ein Auge geworfen hatte, besser zu ihm passen. Kurz nachdem sich das herausgestellt hatte, näherten sich die beiden immer weiter an und hatten sogar Sex. Vor wenigen Tagen postete der Fitnesstrainer dann allerdings verliebte Aufnahmen mit Laura. Ist er nun mit ihr zusammen?

In einem Instagram-Beitrag bezieht Laura ausführlich Stellung zu der Situation: "Zurück in Deutschland hat sich Marcel wahnsinnig viel Mühe gegeben. Er hat mich jeden Tag kontaktiert [...]." Deshalb habe sie sich gedacht, dass sie Marcel schon etwas mehr bedeuten müsse. Zudem vermutete sie zu diesem Zeitpunkt, dass er kein ernsthaftes Interesse an Leonie habe und sich ihr nur wegen der Show angenähert hatte. "Ich dachte mir, weil ich so ein gutgläubiger Mensch bin, dass ich ihm eine Chance geben sollte", fasst die Stuttgarterin zusammen.

Nachdem sich die beiden gegenseitig in ihrer Heimat besucht hatten, stellte Laura allerdings fest: "Dann war das so, dass ich schleichend gecheckt habe, dass er für mich narzisstische Züge an sich hat und deswegen musste ich mich letztendlich von ihm distanzieren. An dieser Stelle kann man auch beruhigt bestätigen: Nein, ich bin nicht mit Marcel zusammen und ich war auch nie mit ihm zusammen." Ihre gemeinsame Zeit behalte sie jedoch in guter Erinnerung.

Instagram / kingasensiosivera Laura und Marcel, "Are You The One?"-Kandidaten

TVNOW Marcel und Laura bei "Are You The One?"

TVNOW Laura und Marcel

