Ging bei Leonie und Marcel nach Are You The One?-Teilnahme noch mehr? In der Flirtshow versuchen 20 Frauen und Männer, unter den Teilnehmern ihr sogenanntes Perfect Match zu finden. Leonie und Marcel haben das als erstes Duo geschafft: Sie sollen laut Flirt-Experten perfekt zueinander passen. Nun haben sie außerhalb der Villa die Möglichkeit, sich näher kennenzulernen. Wie das Dating ablief, war in der Sendung allerdings nicht zu sehen – doch gegenüber Promiflash gibt Leonie nun Aufschluss!

"Wir sind direkt im Anschluss in einem Hotel untergebracht worden, in dem jeder sein eigenes Zimmer hatte", erklärt die Brünette im Promiflash-Interview. Die ersten beiden gemeinsamen Tage abseits der Kameras seien ziemlich entspannt gewesen. "Doch es hat nicht lange gedauert, bis Marcel mir sein wahres Gesicht gezeigt hat und meine rosarote Brille sich schlagartig in Luft auflöste", erzählt die 25-Jährige. Sie habe den Berliner nach einen Streit sogar aus ihrem Zimmer werfen müssen und stellt klar: "Von da an sind wir getrennte Wege gegangen." Warum es zu der Auseinandersetzung kam, verrät Leonie aber nicht.

Schon in der Villa war die Sache zwischen Leo und Marcel recht holprig gewesen. Zwar hatte der 23-Jährige direkt zu Beginn ein Auge auf die Weselerin geworfen – doch dann bandelte er mit ihrer Konkurrentin Laura Maria an. Nachdem er mit Letzterer in der Matching Box jedoch rausgefunden hatte, dass sie kein Perfect Match sind und sie im Anschluss daran auch immer wieder aneinandergeraten waren, näherte sich Marcel wieder Leonie an.

